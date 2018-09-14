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    Суперник «Динамо» в Лізі Європи, як і раніше залишається без головного тренера

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    Роман Григорчук - Суперник «Динамо» в Лізі Європи, як і раніше залишається без головного тренера
    Роман Григорчук

    Роман Григорчук відсутній на робочому місці вже цілий місяць

    Суперник київського «Динамо» в Лізі Європи - «Астана» залишається без головного тренера.

    Роман Григорчук, який очолює цей казахстанський клуб, як і раніше відсутній в розташуванні «Астани».

    «Роман Григорчук офіційно відпросився у керівництва клубу додому через особисті обставини, які не дозволяли йому працювати. На сьогоднішній день ситуація залишається такою ж. Про терміни його повернення поки точної інформації немає», - цитує прес-аташе «Астани» Дмитра Нестеренка Футбол24.

    Роман Григорчук відсутній на робочому місці вже цілий місяць.

    Замість нього «Астану» очолює тимчасово виконуючий обов'язки наставника команди Григорій Бабаян.

    Нагадаємо, матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи «Динамо» - «Астана» відбудеться 20 вересня і розпочнеться о 19:55.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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