Суперник «Динамо» в Лізі Європи, як і раніше залишається без головного тренера



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Роман Григорчук

Роман Григорчук відсутній на робочому місці вже цілий місяць

Суперник київського «Динамо» в Лізі Європи - «Астана» залишається без головного тренера.

Роман Григорчук, який очолює цей казахстанський клуб, як і раніше відсутній в розташуванні «Астани».

«Роман Григорчук офіційно відпросився у керівництва клубу додому через особисті обставини, які не дозволяли йому працювати. На сьогоднішній день ситуація залишається такою ж. Про терміни його повернення поки точної інформації немає», - цитує прес-аташе «Астани» Дмитра Нестеренка Футбол24.

Роман Григорчук відсутній на робочому місці вже цілий місяць.

Замість нього «Астану» очолює тимчасово виконуючий обов'язки наставника команди Григорій Бабаян.

Нагадаємо, матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи «Динамо» - «Астана» відбудеться 20 вересня і розпочнеться о 19:55.