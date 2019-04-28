«Зоря» перемогла на виїзді завдяки двом голам Громова (відео)



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Артем Громов HPiB.Life

Луганчани перемогли в Олександрії в матчі 26 туру чемпіонату України

«Олександрія» - «Зоря» (Луганськ) – 0:2

Голи: 0:1 – Громов (41). 0:2 – Громов (62).

«Олександрія»: Паньків, Микицей, Бабогло, Довгий (Банада, 58), Шендрик, Гречишкін, Ковалець, Протасов(Полярус, 36), Цуриков, Лучкевич, Сітало. Тренер – Володимир Шаран.

«Зоря»: Шевченко, Вернидуб, Леднєв (Кочергін, 79), Хомченовський, Михайличенко, Чайковський, Чеберко, Арвеладзе, Караваєв, Будківский (Іванович, 90), Кабаєв (Громов, 36). Тренер – Юрій Вернидуб.

Попередження: Бабогло (39) – Михайличенко (36), Чайковський (50), Вернидуб (81).

Судді: Іванов – Дебенко, Козорезов, Бондаренко.

28 квітня. Олександрія. Стадіон «Ніка». 17:00

Гості в першому таймі поступово прибрали ігрову ініціативу в свої руки. Втім особливого зиску з того довго не мали. Змінилася ситуація лише наприкінці першої 45-хвилинки.

Вдало вийшов на заміну Громов. На 41-й хвилині він влучним ударом головою замкнув у сітку воріт навіс с флангу.

Гол Громова на 41-й хвилині

Невдовзі після поновлення гри той же Громов подвоїв перевагу гостей, використавши розрізну передачу Хомченовського.

У підсумку результат до кінця гри вже не змінився. Сталим залишилося й становище суперників у турнірній таблиці. «Олександрія» і надалі третя, а луганчани – четверті. Щоправда дистанція між ними скоротилася до дев’яти очок.