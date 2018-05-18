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    «Зоря» намагається продовжити угоди з ключовими виконавцями ще на сезон

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    Олександр Андрієвський. Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Олександр Андрієвський. Фото ФК «Зоря»

    Луганці, зокрема, хочуть залишити у себе Андрієвського

    Луганська «Зоря» має намір зберегти ключових футболістів на майбутній сезон, вже проводячи переговори з рядом гравців.

    Клуб влітку ризикує залишитися без левової частки своїх виконавців, у яких от-от закінчуються контракти.

    Це стосується Микити Каменюки, Олега Чуваєва та В'ячеслава Чечера, які можуть отримати статус вільних агентів.

    Також луганський клуб має намір залишити у себе й Олександра Андрієвського.

    Нинішня орендна угода футболіста розрахована до кінця червня 2018-го, інформує zarya.lg.ua.

    Зауважимо, що контракт Андрієвського належить київському «Динамо», але Олександр уже кілька років виступає за інші клуби в орендах. У минулому сезоні він грав за «Чорноморець», а у цьому – за «Зорю».

    Нагадаємо, «Зоря» має намір звернутися до суду за поширення недостовірної інформації телеканалом «Футбол 1».

    Водночас, директор ФК «Зоря» порадив «Шахтарю» роздавати півників на паличці, щоб стати народним клубом.

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