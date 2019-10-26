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    «Зоря» розтрощила «Ворсклу» і вийшла на третє місце (відео)

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    Назарій Русин поклав початок розгрому - «Зоря» розтрощила «Ворсклу» і вийшла на третє місце (відео)
    Назарій Русин поклав початок розгрому
    ФК «Зоря»

    Луганці набрали обертів

    Луганська «Зоря» в матчі 12-го туру розгромила в Запоріжжі полтавську «Ворсклу».

    «Зоря» (Луганськ) – Ворскла» (Полтава) – 4:0

    Голи: 1:0 – Русин (16). 2:0 – Владлен Юрченко (45+1, з пенальті). 3:0 – Владислав Кабаєв (61). 4:0 – Леднєв (77)

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) – Тимчик, Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко (Максим Білий, 60) – Іванисеня (Хомченовський, 72) – Владлен Юрченко, Владислав Кочергін (Луньов, 46), Леднєв – Русин, Владислав Кабаєв. Тренер – Віктор Скрипник

    «Ворскла»: Дмитро Різник – Пердута, Чеснаков (к), Володимир Баєнко, Максим Мельничук – Челядін – Денис Васін, Луїзао (Євген Мартиненко, 60), Андрій Стрижак (Дмитро Кравченко, 81), Ребенок – Коломоєць (Юрій Козиренко, 66). Тренер – Віталій Косовський

    Судді: Денис Шурман (Київська область) – Володимир Жарий (Павлоград), Ярослав Трехліб (Дніпро)

    Попередження: Леднєв (85) – Максим Мельничук (44), Денис Васін (45+1)

    На 29-й хвилині попереджено, на 55-й хвилині вилучено (друге попередження) Володимира Баєнка

    26 жовтня. Запоріжжя. «Славутич-Арена». 2 687 глядачів

    «Зоря» набрала 22 очки і вийшла на третє місце. «Ворскла» з вісьмома очками ділить два останніх місця зі «Львовом».

    В інших двох матчах 12-го туру «Маріуполь» переміг 2:0 «Колос» із Ковалівки, а «Олімпік» у безкомпромпромісному двобої вирвав перемогу 3:2 над СК «Дніпро-1».

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