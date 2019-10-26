«Зоря» розтрощила «Ворсклу» і вийшла на третє місце (відео)
Луганці набрали обертів
Луганська «Зоря» в матчі 12-го туру розгромила в Запоріжжі полтавську «Ворсклу».
«Зоря» (Луганськ) – Ворскла» (Полтава) – 4:0
Голи: 1:0 – Русин (16). 2:0 – Владлен Юрченко (45+1, з пенальті). 3:0 – Владислав Кабаєв (61). 4:0 – Леднєв (77)
«Зоря»: Микита Шевченко (к) – Тимчик, Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко (Максим Білий, 60) – Іванисеня (Хомченовський, 72) – Владлен Юрченко, Владислав Кочергін (Луньов, 46), Леднєв – Русин, Владислав Кабаєв. Тренер – Віктор Скрипник
«Ворскла»: Дмитро Різник – Пердута, Чеснаков (к), Володимир Баєнко, Максим Мельничук – Челядін – Денис Васін, Луїзао (Євген Мартиненко, 60), Андрій Стрижак (Дмитро Кравченко, 81), Ребенок – Коломоєць (Юрій Козиренко, 66). Тренер – Віталій Косовський
Судді: Денис Шурман (Київська область) – Володимир Жарий (Павлоград), Ярослав Трехліб (Дніпро)
Попередження: Леднєв (85) – Максим Мельничук (44), Денис Васін (45+1)
На 29-й хвилині попереджено, на 55-й хвилині вилучено (друге попередження) Володимира Баєнка
26 жовтня. Запоріжжя. «Славутич-Арена». 2 687 глядачів
«Зоря» набрала 22 очки і вийшла на третє місце. «Ворскла» з вісьмома очками ділить два останніх місця зі «Львовом».
В інших двох матчах 12-го туру «Маріуполь» переміг 2:0 «Колос» із Ковалівки, а «Олімпік» у безкомпромпромісному двобої вирвав перемогу 3:2 над СК «Дніпро-1».