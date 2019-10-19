«Зоря» вирвала вольову перемогу в другої команди чемпіонату (відео)



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«Зоря» – «Десна» Фейсбук

Команда Віктора Скрипника завдала чернігівцям третьої поразки в Прем’єр-лізі

«Зоря» (Луганськ) – «Десна» (Чернігів) – 2:1

Голи: 0:1 – Дегтярьов (17). 1:1 – Леднєв (81). 2:1 – Юрченко (85, з пенальті)

«Зоря»: Шевченко, Михайличенко, Абу Ханна, Вернидуб, Тимчик, Іванисеня, Кочергін, Кабаєв (Русин, 47), Юрченко, Хомченковський, Громов (Будківський, 80). Тренер – Віктор Скрипник.

«Десна»: Паст, Фаворов Д., Імереков, Гитченко, Мостовий, Калитвинцев (Хльобас, 87), Богданов, Огиря, Картушов, Фаворов А., Дегтярьов (Єрмаков, 75).

Попередження: Кабаєв (22), Вернидуб (51) – Фаворов (12), Калитвинцев (83)

Судді: Омельченко – Журибіда, Клименко, Козиряцький.

19 жовтня. Запоріжжя. Стадіон «Славутич Арена»

Наразі друга команда Прем’єр-ліги «Десна» цілком могла розраховувати на три очки, коли ще до середини першого тайму вийшла вперед на виїзді проти «Зорі».

Та попри чималу кількість моментів закріпити успіх не вдалося.

Натомість номінальні господарі під кінець зустрічі таки пробили щільний до того захист чернігівців.

Відтак «Десна» залишилася другою в турнірній таблиці, але вже зрівнялася за очками з «Динамо», у якого ще матч у запасі. «Зоря» на п’ятому місці.

У наступному матчі «Зоря» також на своєму зіграє 26 жовтня проти «Ворскли». «Десна» наступного дня гратиме на виїзді проти «Львова».