«Карпати» та «Львів» поділили очки в матчі з двома вилученнями та пенальті (відео)



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«Карпати» – «Львів» ФК «Карпати»

Львівське дербі Прем’єр-ліги завершилося внічию

«Карпати» (Львів) – «Львів» - 0:0

Нереалізовані пенальті: Гуцуляк (8) – Пернамбуко (74)

«Карпати»: Кудрик - Мартінс, Вакуленко, Халл, Дубинчак (Лях, 89) – Козак (Ді Франко, 46), Вербний, Назарина - Кльоц, Гуцуляк (Бойчук, 82), Дженнінгс. Тренер – Роман Санжар.

«Львів»: Сарнавський – Люлька (Квасний, 90), Борзенко, Братков, Гончар – Мартан (Ренан, 64), Сабіно, Приймак (Зубков, 81) - Шина, Алваро - Пернамбуко. Тренер – Володимир Мазяр.

Попередження: Халл (35), Ді Франко (66) – Мазяр (11), Люлька (29), Алваро (30), Мартан (33), Братков (58).

Вилучення: Вербний (44) – Сабіно (79)

Судді: Арановський – Приступа, Чертоляс, Можаровський

19 жовтня. Львів. Стадіон «Україна»

Уболівальники побачили майже все у львівському дербі крім забитих м’ячів.

Гуцуляк уже в дебюті поєдинку мав виводити вперед «Карпати» з пенальті, однак воротар суперника вгадав кут удару.

Під кінець першої половини номінальні господарі залишилися в меншості – вилучили Вербного.

Однак суперники не скористалися з цього, хоча й мали нагоду. Пернамбуко також не зміг переграти воротаря з 11-метрової позначки.

За кілька хвилин склади зрівнялися – вилучили Сабіно.

Відтак «Карпати» з дев’ятьма очками на дев’ятому місці, а «Львів» - на 11 (8 очок).

У наступному матчі «Карпати» 27 жовтня грають в Києві проти «Динамо», а «Львів» того ж дня прийматиме вдома «Десну».