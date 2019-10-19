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    «Карпати» та «Львів» поділили очки в матчі з двома вилученнями та пенальті (відео)

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    &laquo;Карпати&raquo; &ndash; &laquo;Львів&raquo;&nbsp; - «Карпати» та «Львів» поділили очки в матчі з двома вилученнями та пенальті (відео)
    «Карпати» – «Львів» 
    ФК «Карпати»

    Львівське дербі Прем’єр-ліги завершилося внічию

    «Карпати» (Львів) – «Львів» - 0:0

    Нереалізовані пенальті: Гуцуляк (8) – Пернамбуко (74)

    «Карпати»: Кудрик - Мартінс, Вакуленко, Халл, Дубинчак (Лях, 89) – Козак (Ді Франко, 46), Вербний, Назарина - Кльоц, Гуцуляк (Бойчук, 82), Дженнінгс. Тренер – Роман Санжар.
    «Львів»: Сарнавський – Люлька (Квасний, 90), Борзенко, Братков, Гончар – Мартан (Ренан, 64), Сабіно, Приймак (Зубков, 81) - Шина, Алваро - Пернамбуко. Тренер – Володимир Мазяр.
    Попередження: Халл (35), Ді Франко (66) – Мазяр (11), Люлька (29), Алваро (30), Мартан (33), Братков (58).
    Вилучення: Вербний (44) – Сабіно (79)
    Судді: Арановський – Приступа, Чертоляс, Можаровський
    19 жовтня. Львів. Стадіон «Україна» 

    Уболівальники побачили майже все у львівському дербі крім забитих м’ячів.

    Гуцуляк уже в дебюті поєдинку мав виводити вперед «Карпати» з пенальті, однак воротар суперника вгадав кут удару.

    Під кінець першої половини номінальні господарі залишилися в меншості – вилучили Вербного.

    Однак суперники не скористалися з цього, хоча й мали нагоду. Пернамбуко також не зміг переграти воротаря з 11-метрової позначки.

    За кілька хвилин склади зрівнялися – вилучили Сабіно.

    Відтак «Карпати» з дев’ятьма очками на дев’ятому місці, а «Львів» - на 11 (8 очок).

    У наступному матчі «Карпати» 27 жовтня грають в Києві проти «Динамо», а «Львів» того ж дня прийматиме вдома «Десну».

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