Зозулю в Іспанії змусили взяти «номер Шевченка»

Роману довелося змінити свій ігровий номер через нововведення іспанської ліги

Український форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля змушений змінити свій ігровий номер. Регламент ліги закріпив за голкіперами у клубах номери 1, 13 і 25. Таким чином 25-й номер, з яким українець провів першу частину сезону, тепер дістався воротарю Міньо. Новим номером Зозулі стала «сімка», інформує Sport.ua.



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Роман Зозуля. Фото Getty Images

Роману довелося змінити свій ігровий номер через нововведення іспанської ліги

Український форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля змушений змінити свій ігровий номер.

Регламент ліги закріпив за голкіперами у клубах номери 1, 13 і 25.

Таким чином 25-й номер, з яким українець провів першу частину сезону, тепер дістався воротарю Міньо.

Новим номером Зозулі стала «сімка», інформує Sport.ua.

Дебютувати із сьомим номером на спині 28-річний українець зможе вже у неділю, 7 січня, у поєдинку з «Тенерифе».

Нагадаємо, Зозуля може залишитися в іспанському клубі на довший термін.

Також була інформація, що Зозуля може повернутися в іспанську Прімеру.

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