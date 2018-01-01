Звільнений з полону ультрас «Зорі»: Марші підтримки прискорили обмін полоненими

Також, за словами Овчаренка, марші змусили ворушитися людей у кабінетах

Ультрас «Зорі» Владислав Овчаренко, який недавно був звільнений з полону у так званій «ЛНР», подякував за надану підтримку. Про це він розповів в ефірі каналу Данила Яковлєва на YouTube, передає ua.tribuna.com. «Я взагалі в шоці був, не очікував, що через таких простих хлопців, як я й Артем, можуть підняти такий шум.



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Владислав Овчаренко

Також, за словами Овчаренка, марші змусили ворушитися людей у кабінетах

Ультрас «Зорі» Владислав Овчаренко, який недавно був звільнений з полону у так званій «ЛНР», подякував за надану підтримку.

Про це він розповів в ефірі каналу Данила Яковлєва на YouTube, передає ua.tribuna.com.

«Я взагалі в шоці був, не очікував, що через таких простих хлопців, як я й Артем, можуть підняти такий шум. Це фантастика», - сказав він.

«Усім хлопцям, які у цьому брали участь, – дякую. Величезне людське спасибі. Ви не дали про нас забути. Не дали забути владі та звичайним людям про те, що ми там сидимо», - додав Овчаренко.

За його словами, марші підтримки допомогли не тільки їм, а й іншим хлопцям, які перебували у полоні.

«Це прискорило обмін полоненими та змусило ворушитися людей, які сидять у кабінетах», - сказав Овчаренко.

Нагадаємо, Овчаренко вийшов з українським прапором у центрі Луганська та спалив прапор «ЛНР». Його визнали винним у «зраді батьківщині» – шпигунстві на користь України.

«Главком» повідомляв про те, як українські фанати відстоюють незаконно засуджених побратимів в «ЛНР».