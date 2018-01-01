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    Звільнений з полону ультрас «Зорі»: Марші підтримки прискорили обмін полоненими

    Також, за словами Овчаренка, марші змусили ворушитися людей у кабінетах
    Ультрас «Зорі» Владислав Овчаренко, який недавно був звільнений з полону у так званій «ЛНР», подякував за надану підтримку. Про це він розповів в ефірі каналу Данила Яковлєва на YouTube, передає ua.tribuna.com. «Я взагалі в шоці був, не очікував, що через таких простих хлопців, як я й Артем, можуть підняти такий шум.
    • Сьогодні, 12:45
    • Розсилка
    Владислав Овчаренко
    Владислав Овчаренко

    Також, за словами Овчаренка, марші змусили ворушитися людей у кабінетах

    Ультрас «Зорі» Владислав Овчаренко, який недавно був звільнений з полону у так званій «ЛНР», подякував за надану підтримку.

    Про це він розповів в ефірі каналу Данила Яковлєва на YouTube, передає ua.tribuna.com.

    «Я взагалі в шоці був, не очікував, що через таких простих хлопців, як я й Артем, можуть підняти такий шум. Це фантастика», - сказав він.

    «Усім хлопцям, які у цьому брали участь, – дякую. Величезне людське спасибі. Ви не дали про нас забути. Не дали забути владі та звичайним людям про те, що ми там сидимо», - додав Овчаренко.

    За його словами, марші підтримки допомогли не тільки їм, а й іншим хлопцям, які перебували у полоні.

    «Це прискорило обмін полоненими та змусило ворушитися людей, які сидять у кабінетах», - сказав Овчаренко.

    Нагадаємо, Овчаренко вийшов з українським прапором у центрі Луганська та спалив прапор «ЛНР». Його визнали винним у «зраді батьківщині» – шпигунстві на користь України.

    «Главком» повідомляв про те, як українські фанати відстоюють незаконно засуджених побратимів в «ЛНР».

    ЛНР фанати обмін полоненими ультрас
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