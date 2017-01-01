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    Україні передали перших 16 заручників: серед звільнених представники ультрас «Зорі»

    Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров повернулися в Україну
    На Донбасі почався обмін заручниками. Автобус із першими 16 звільненими з окупованого Луганська українцями прибув на підконтрольну Україні територію. Серед звільнених – військові і цивільні (серед яких представники ультрас «Зорі» Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров). Як відомо, наприкінці жовтня терористи з «ЛНР»
    • Сьогодні, 14:50
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    <span>Владислав Овчаренко, звільнений з полону на Донбасі</span>
    Владислав Овчаренко, звільнений з полону на Донбасі

    Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров повернулися в Україну

    На Донбасі почався обмін заручниками. Автобус із першими 16 звільненими з окупованого Луганська українцями прибув на підконтрольну Україні територію.

    Серед звільнених – військові і цивільні (серед яких представники ультрас «Зорі» Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров).

    Як відомо, наприкінці жовтня терористи з «ЛНР» засудили до 17-ти років суворого режиму проукраїнського фаната футбольного клубу «Зоря» Владислава Овчаренка, який у жовтні 2016 року у центрі Луганська спалив прапор цієї так званої республіки.

    Його товариш Артем Ахмеров отримав 13 років колонії.

    Нагадаємо, у листопаді представники ультрас українських клубів намагалися звернути увагу міжнародної спільноти до Владислава Овчаренка та Артема Ахмерова.

    Так, у неділю, 5 листопада, ультрас київського «Динамо» спільно з патріотичними організаціями організовували марш під гаслом «Свободу Владу та Артему!» у столиці.

    Тоді мітингувальники, серед яких були вболівальники «Динамо», «Зорі», «Шахтаря», «Чорноморця», пройшлися центром міста з банером зі словами «Свободу патріотам».

    Марш закінчився під стінами представництва Європейського Союзу в Україні. Учасники оголосили про вимогу до структур ЄС сприяти звільненню Овчаренка й Ахмерова.

    Джерело: Радіо Свобода

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