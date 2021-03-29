З’явилося відео жахливої помилки Миколенка в грі з фінами у відборі чемпіонату світу

Захисник «Динамо» «привіз» пенальті й був вилучений з поля.

Збірна України не змогла втримати перемогу у матчі кваліфікації чемпіонату світу проти команди Фінляндії. Наші футболісти повели в рахунку, але за кілька хвилин до завершення зустрічі жахливої помилки припустився захисник Віталій Миколенко. На нього наче якесь запаморочення найшло. Він міг за всіма футбольними правилами втікати на фланг з м’ячем, вибити той клятий м’яч куди подалі, відпасувати воротарю. Але зробив середнє між усіма трьома можливими рішеннями. Побіг до воріт, втратив контроль над м’ячем і змушений був валити суперника Теєму Пуккі на газон. Як наслідок – призначення 11-метрового і вилучення з поля.

Андрій Шевченко пояснив помилку захисника невпевненими діями всієї команди. Збірна мала перебудуватися й спокійно довести матч до перемоги. Але тренер не докричався, футболісти не дослухали.

Тепер маємо два очки після двох турів. Стільки ж у фінів. Одна нічия у Боснії і Герцеговини, яка в другому турі відпочивала. Лідирує Франція з чотирма очками.