Збірна України не втримала перемогу в матчі з фінами у відборі чемпіонату світу

Команда Андрія Шевченка першою забила, але пропустила гол у відповідь за кілька хвилин до фінального свистка

Дуже важко склався матч другого туру відбору чемпіонату світу для збірної України. Вона зустрічалася з Фінляндією і втратила дорогоцінні очки. Нічия 1:1 дозволила піти у відрив команді Франції, яка переграла на виїзді Казахстан.

Фіни побудували гру від оборони. Захищалися дуже щільно. Перед п’ятьма захисниками перший етап захисту створювали ще четверо гравців. Подолати такі редути вкрай важко, а якщо зауважити, що в українській команді були відсутні технічні Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков та Євген Коноплянка, то можна уявити, наскільки важко було підопічним Андрія Шевченка вийти на ударну позицію. Нагоди були. З далекої відстані били Зубков, Зінченко, Маліновський. Проте назвати ці моменти по-справжньому гольовими не можна. А результативною вийшла атака наприкінці зустрічі. Відібравши м’яч біля воріт гостей, в прорив флангом кинули Караваєва. Олександр прострелив на Мораєса, котрий виграв забіг у захисника й відкрив рахунок ударом з меж воротарського майданчика.

Здавалося, перемога вже в кармані у нашої збірної. Проте, як виявилося, радіти почали передчасно. Фіни створили два дуже небезпечних моменти біля воріт Бущана. Спочатку нам щастило, але з третьої спроби суомі свого досягли. Віталій Миколенко помилився, почав виправляти ситуацію і збив суперника у своєму штрафному. Ще й червону карту заробив. Теєму Пуккі ударом з 11-метрової позначки не схибив.

Відеоогляд матчу

Україна – Фінляндія – 1:1

Голи: Мораєс (80) – Пуккі (89, з пенальті)

Вилучений Миколенко (88, фол останньої надії)

Україна: Бущан, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь, Караваєв, Маліновський, Макаренко (Коваленко, 78), Зінченко, Зубков (Марлос, 58), Яремчук (Мораєс, 67).

Після другого туру одноосібним лідером стала збірна Франції – 4 очки. В України та Фінляндії – по 2, Боснії і Герцеговини – 1, Казахстану – 0.

Наступну гру наша збірна проведе на НСК «Олімпійський» 31 березня проти Казахстану. Франція їде в гості до Боснії і Герцеговини, Фінляндія – відпочиває.