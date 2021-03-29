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    Шевченко пояснив причину нічиєї збірної в матчі з фінами у відборі чемпіонату світу

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    Андрій Шевченко не зміг докричатися до гравців - Шевченко пояснив причину нічиєї збірної в матчі з фінами у відборі чемпіонату світу
    Андрій Шевченко не зміг докричатися до гравців
    Фото УАФ

    В останні хвилини українська команда не виконувала установку на гру

    Нічия з Фінляндією ускладнить життя збірній України у відборі чемпіонату світу. До неї привела низка помилок в кінці зустрічі. Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

    «Ми провели хороший матч. Єдине, я дуже незадоволений останніми хвилинами, низкою наших помилок. Це не стосується помилки Миколенка — там їх була серія. Я не знаю, може, гравці не почули, але мала бути перебудова... П'ять хвилин ми провели не так, як повинні були догравати. Ми втратили перемогу. Усе йшло за планом, футболісти, що вийшли на заміну, посилили гру. Був забитий хороший м'яч.

    Коли ми повели в рахунку, суперники просто били вперед і намагалися зачепитися за м'яч. Ми припустилися помилки. Фіни розраховували на стандарти. В останні п’ять-сім хвилин зустрічі в них були моменти. Ми не дограли кінцівку матчу. Але це більше пов'язано не з моментами суперника, а з нашими діями. Я думаю, що це послужить нам хорошим уроком. Ми трошки розгубилися, були обрані неправильні позиції. Можливо, далася взнаки втома в кінці поєдинку, а докричатися було неможливо».

    Збірні України та Фінляндії зіграли внічию – 1:1.

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    Теги: Збірна України Андрій Шевченко
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