Усі результати другого туру відбору на чемпіонат світу з футболу

Визначилися перші фаворити групових турнірів у європейській зоні

Другий тур кваліфікації чемпіонату світу 2022 року порадував низкою результатів. Команди розщедрилися на голи, особливо під завісу матчів. На жаль, зарано розслабилася українська команда, яка втратила перемогу в грі з Фінляндією. Французи, які переграли Казахстан, шансом вийти в лідери скористалися.

Група В

Грузія – Іспанія – 1:2 (Кварацхелія, 44 – Торрес, 56, Ольмо, 90+2). На 90+4-й хвилині вилучений Шенгелія (Грузія).

Іспанія не програє у відбірних турнірах чемпіонатів світу рекордні 65 матчів (51 перемога, 14 нічиїх).

Косово – Швеція – 0: 3 (Аугустінссон, 12, Ісак, 35, Ларссон, 70, з пенальті). На 90 + 2-й хвилині вилучений Беріша (Косово).

39-річний Златан Ібрагімович у другому матчі поспіль після повернення в збірну Швеції відзначився гольовою передачею.

Турнірне становище: 1. Швеція – 6 (2); 2. Іспанія – 4 (2); 2. Греція – 1 (1); 4. Грузія – 0 (2); 5. Косово – 0 (1).

Група С

Болгарія – Італія – 0:2 (Белотті, 43, з пенальті, Локателлі, 83).

Швейцарія – Литва – 1:0 (Шакірі, 2).

Турнірне становище: 1. Італія – 6 (2); 2. Швейцарія – 6 (2); 3. Литва – 0 (1); 4. Північна Ірландія – 0 (1); 5. Болгарія – 0 (2).

Група D

Україна - Фінляндія – 1:1 (Мораєс, 80 – Пуккі, 89, з пенальті). На 88-й хвилині вилучений Миколенко (Україна).

Казахстан – Франція – 0:2 (Дембеле, 20, Малий, 44, в свої ворота). На 75-й хвилині Мбаппе (Франція) не реалізував пенальті.

Турнірне становище: 1. Франція – 4 очка (2 матчі); 2. Фінляндія – 2 (2); 3. Україна – 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина – 1 (1); 5. Казахстан – 0 (1).

У наступному турі 31 березня зіграють: Україна – Казахстан, Боснія і Герцеговина – Франція.

Група F

Ізраїль – Шотландія – 1:1 (Перець, 44 – Фрейзер, 56).

Данія – Молдова – 8:0 (Дольберг, 19, з пенальті, 48, Дамсгор, 22, 29, Стрюгер-Ларсен, 35, Йенсен, 39, Сков, 81, Інгвартсен, 89).

Австрія – Фарерські острови – 3:1 (Драгович, 30, Баумгартнер, 37, Калайджіч, 44 – Наттестад, 19).

Зустріч на «Ернст Хаппель Штадіоні» у Відні провела українська бригада суддів на чолі з харків'янкою Катериною Монзуль, яка вперше працювала на відбірному матчі світової першості серед чоловіків.

Турнірне становище: 1. Данія – 6 (2); 2. Австрія – 4 (2); 3. Шотландія – 2 (2); 4. Фарерські острови – 1 (2); 5. Ізраїль – 1 (2); 6. Молдова – 1 (2).

Група I

Албанія – Англія – 0:2 (Кейн, 39, Маунт, 63).

Гаррі Кейн забив 33-й гол за національну команду (перший з 2019 года!)

Сан-Марино – Угорщина – 0:3 (Солої, 13, з пенальті, Шоллої, 71, Ніколіч, 88, з пенальті).

Польща – Андорра – 3:0 (Левандовський, 30, 55, Свідерський, 88).

Турнірне становище: 1. Англія – 6 (2); 2. Польща – 4 (2); 3. Угорщина – 4 (2); 4. Албанія – 3 (2); 5. Андорра – 0 (2); 6. Сан-Марино – 0 (2).

Група J

Румунія – Німеччина – 0:1 (Гнабрі, 17).

Північна Македонія – Ліхтенштейн – 5:0 (Барді, 7, Трайковскі, 51, 54, Ельмас, 62, Нестеровський, 82, з пенальті).

Вірменія – Ісландія – 2:0 (Барсегян, 53, Байрамян, 74).

Турнірне становище: 1. Німеччина – 6 (2); 2. Вірменія – 6 (2); 3. Північна Македонія – 3 (2); 4. Румунія – 3 (2); 5. Ісландія – 0 (2); 6. Ліхтенштейн – 0 (2).

Результати матчів 27 березня дивіться тут