Національна збірна України збирається в Києві для підготовки до старту Ліги націй-2018



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Андрій Ярмоленко та Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Перше заняття на зборі синьо-жовті проведуть вже ввечері на полі НТК ім. В. Баннікова

У понеділок, 3-го вересня національна команда України збереться разом у Києві для підготовки до стартових матчів Ліги націй УЄФА проти Чехії та Словаччини.

Збір викликаних гравців призначено на 12.00, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Василь Кравець: із «молодіжки» — до головної команди

Напередодні головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко прийняв рішення перевести з резервного списку до групи учасників НТЗ 21-річного захисника іспанського «Луго» Василя Кравця.

Талановитий оборонець раніше отримав виклик до молодіжної збірної, однак після рішення тренерського штабу головної команди змінює пункт призначення, отримавши шанс довести правомірність своїх амбіцій щодо дебюту в національній збірній.

26 запрошених

Нагадаємо, що раніше Андрій Шевченко викликав й іншого гравця з резервного списку — нападника Євгена Селезньова. Таким чином, загальна кількість виконавців, викликаних на збір, становить 26 чоловік.

4-го вересня до розташування команди прибуде й Артем Бєсєдін — для розмови з головним тренером та лікарями синьо-жовтих. За традицією, що склалася, футболісти, які отримали ушкодження, неодмінно приїжджають до збірної у перший день зборів, щоб особисто розповісти про стан свого здоров’я та процес реабілітації.

План на перший день

3-го вересня після заїзду на гравців очікує обід та відпочинок. Усі хлопці мають прибути вчасно. Трохи пізніше за інших з Німеччини прилетить Євген Коноплянка. Однак півзахисник встигне приїхати до готелю за три-чотири години до початку тренування — часу цілком достатньо, аби перевести подих після авіамандрівки.

Перше заняття на зборі синьо-жовті проведуть вже ввечері на полі НТК ім. В. Баннікова (початок — о 18.00). За тренуванням наступного дня, у вівторок, 4 вересня (початок, як і сьогодні, о 18.00, але на головній арені країни — НСК «Олімпійський»), зможуть спостерігати всі бажаючі, оскільки сесія буде відкритою.

За 15 хвилин до початку відкритого тренування, о 17.45, гравці головної команди презентують глядачам новий комплект форми.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Леганес», Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко (всі — «Шахтар»), Микита Бурда («Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Макаренко («Андерлехт», Бельгія), Андрій Цуріков («Олександрія»), Василь Кравець («Луго», Іспанія).

Півзахисники: Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (усі — «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Євген Селезньов («Акхісар», Туреччина), Артем Бєсєдін («Динамо»).



