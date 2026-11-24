Відбір на баскетбольний Чемпіонат світу виходить на вирішальну стадію. Ще кілька місяців тому збірна України перебувала серед команд, яким доводилося наздоганяти конкурентів, а тепер ситуація змінилася настільки, що саме синьо-жовті контролюють власну долю.

Попереду в команди Айнарса Багатскіса два матчі, кожен із яких матиме особливе значення для турнірної таблиці. Але на цьому етапі ціна помилки зростає, бо до завершення кваліфікації залишається дедалі менше можливостей виправити становище.

У цьому матеріалі «Главком» розповідає про те, якою ж є ситуація в групі І

Яка ситуація в України станом на зараз?

Синьо-жовті скористалися помилками одразу декількох ключових конкурентів (зокрема, іспанців) і вийшли на одноосібне перше місце групи за чотири тури до кінця. Наразі це математично не гарантує нашій збірній виходу на Чемпіонат світу, проте створює дуже гарну основу для цього.

Якщо брати протистояння з кожним з суперників, то наразі Україна має перевагу в особистих зустрічах в Грузії, яку вона перемогла двічі ще на першому етапі (79-92 у Тбілісі та 95-76 у Ризі). Натомість з Іспанією вона має дзеркальну ситуацію, адже підопічні Айнарса Багатскіса поступилися обидва рази одній з найсильніших команд континенту (66-86 у Ризі та 78-64 в Ов’єдо).

Маємо ми наразі перевагу і з чорногорцями та греками завдяки перемогам «+9» та «+6» відповідно. А ось з Португалією українська збірна ще не грала, що зміниться вже 26 листопада під час очного поєдинку в Матозіньюші.

Таблиця групи І після восьми турів

Standings provided by Sofascore

Що треба для виходу на Чемпіонат світу

У цьому вікні шанси України у кваліфікації до Чемпіонату світу можуть як піднятися, так і ні. Розберемо це на декількох результатах.

Україна перемагає лише Чорногорію

Почнімо з Чорногорії, з якою синьо-жовті гратимуть в Ризі 29 листопада. Якщо підопічним Айнарса Багатскіса вдасться здобути домашню перемогу, то Чорногорія майже гарантовано не обійде Україну в турнірній таблиці. Для того, щоб Чорногорія мала шанс обійти нашу команду, необхідна поразка України в трьох інших матчах, перемога чорногорців в інших трьох матчах і «закрутка» (рівність між декількома командами за перемогами) на три чи більше команди.

Україна перемагає лише Португалію

З Португалією ситуація дещо складніша, адже з нею українці зіграють ще раз під час заключного вікна. Тому перемога над нею не гарантуватиме, що Україна 100% обійде цю команду за підсумками відбору, але створить для цього хороший плацдарм.

Україна перемагає і Португалію, і Чорногорію

Саме цей сценарій є оптимальним для нашої команди, хоч і дуже непростим для виконання. Якщо нашим баскетболістам вдасться здобути дві перемоги, то вони матимуть у своєму активі вісім перемог, і математично ані Португалія, ані Чорногорія стільки перемог вже не здобудуть (у них може бути максимально сім). Тобто завдяки двом перемогам у цьому вікні синьо-жовті безпосередньо позбудуться одразу двох конкурентів.

Україна програє і Португалії, і Чорногорії

Найменш бажаний сценарій для нашої команди, бо він зрівняє шанси майже всіх команд у групі і перетворить останнє вікно на «Голодні ігри». Якщо Україна програє і Португалії, і Чорногорії, вона отримає рекорд 6-4, а Португалії і Чорногорії треба перемогти ще в одному матчі, щоб здобути такий же рекорд.

Важливо також буде згадати, що поразка чорногорцям у менш ніж дев’ять очок гарантує нам перевагу над ними в очних зустрічах. З португальцями ж у разі поразки можна буде спробувати відіграти різницю в домашньому матчі у Ризі у лютому.

А що з іншими суперниками по групі?

Важливо згадати і про інших конкурентів. Найгірша ситуація у Греції, яка у разі поразки або Грузії, або Іспанії може втратити шанси на Чемпіонат світу. Тоді у цієї команди буде максимально сім перемог, чого цілком може не вистачити для проходу далі. У разі двох поразок Греція на відсотків 80 вилетить достроково.

Краща ситуація в Іспанії та Грузії. Іспанці все ще можуть дозволити собі осічку, адже вони йдуть другими, але лише одну, бо у разі двох поразок вони вийдуть на рекорд 5-5 і потребуватимуть геройства в останніх матчах туру. Щодо грузинів, то в них аналогічна ситуація.

Кадрова ситуація

Після аналізу різних варіантів, перейдемо до того, а в якій формі підходить кожна зі збірних до цього ігрового вікна.

Українська команда, на жаль, втратила одразу двох ключових форвардів – Івана Ткаченка та Андрія Войналовича. Через це Айнарсу Багатскісу довелося піти на експерименти і викликати гравця «Харківських Соколів» Олексія Соловйова, а також досвідченого ветерана Дениса Лукашова, який цього сезону перебуває без клубу та ігрової практики. Не зможе наша команда і розраховувати на зіркового Святослава Михайлюка, який виступає у НБА, але на противагу цьому змогли приїхати до збірної Олександр Кобзистий та Максим Шульга з Євроліги.

Суттєвих кадрових проблем зазнала чорногорська команда, з якою ми зіграємо другий матч у цьому вікні. У наших суперників випали абсолютно всі сильні розігруючі – партнер Олександра Ковляра по «Будучності» Йогі Феррелл, а також Ігор Дробняк та Даніло Іванович.

В інших суперників України, Португалії, не буде у складі американських зірок Нееміаша Кети з «Бостона» та Рубени Прея. Також головний тренер висловив незадоволення тим, що у команди є недостатньо часу на підготовку через ігри національного чемпіонату.

Є проблеми і в команди Греції, яка не зможе розрахувати на топового плеймейкера Ніка Калатеса. Натомість Іспанія та Грузія підходять до матчів в майже оптимальних складах.

Розклад матчів збірної України у листопадовому вікні відбору на Чемпіонат світу

26 листопада, 21:00. Дев’ятий тур. Португалія – Україна

29 листопада, 18:30. Десятий тур. Україна – Чорногорія

Ілля Мандебура, «Главком»