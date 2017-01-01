Проценко: Зимовий сезон почну турнірами у Чехії

Український легкоатлет розповів про підготовку та плани на новий сезон

Один з лідерів збірної України й один з найсильніших стрибунів у висоту в світі Андрій Проценко завершив другий навчально-тренувальний збір у період міжсезоння. Про підготовку до сезону, плани на нього і перші змагання, на яких він виступить у 2018 році, Андрій розповів у інтерв'ю прес-службі Федерації легкої атлетики України. Про стан здоров'я



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Андрій Проценко. Фото: Reuters

Український легкоатлет розповів про підготовку та плани на новий сезон

Один з лідерів збірної України й один з найсильніших стрибунів у висоту в світі Андрій Проценко завершив другий навчально-тренувальний збір у період міжсезоння.

Про підготовку до сезону, плани на нього і перші змагання, на яких він виступить у 2018 році, Андрій розповів у інтерв'ю прес-службі Федерації легкої атлетики України.

Про стан здоров'я та останні місяці підготовки

«Минулого сезону травми дійсно відпустили, нічого не боліло. Але після його закінчення почало турбувати коліно. З чим-з чим, а з колінами у мене зазвичай проблем не було. Ми зробили МРТ і з’ясувалося, що проблема з меніском. Після цього почав тренуватися у наколіннику. Лікарі кажуть, що потрібно взагалі скинути навантаження і повністю відпочити, щоб стало легше. Але ж нам потрібно тренуватися і готуватися до сезону», - зазначив він.



«Поки що так, ми плануємо виступати взимку. Але основним, звичайно, буде літній сезон. Щодо коліна, то насправді, не можу сказати, що воно мене аж надто турбує. Я відчуваю цю проблему лише тоді, коли сідаю у повний присяд: наприклад, коли стрибаю у ньому в довжину. А щодо решти, то тренуюся в повному обсязі, не відчуваючи дискомфорту в коліні», - додав Проценко.

Про етап підготовки в Португалії та Сумах

«Так, відпочивали ми у вересні. У жовтні почали поступово втягуватися у тренувальний процес, а в листопаді впродовж двох тижнів провели вже повноцінний збір у Португалії. А напередодні завершився наш другий збір – у Сумах. У Португалії було завантаження, виконали силову роботу, а в Сумах уже почали виходити на більш швидкісну роботу, працювали на вибух. Бігали той же спринт, а також почали потихеньку стрибати», - розповів український легкоатлет.

Про плани на майбутній сезон

«Час покаже. Спочатку виступлю на кількох турнірах, і після цього вже буде видно, чи наближаюся я до нормативу. Якщо це буде так, тоді, звісно, буду прагнути його виконати і виступити у Бірмінгемі. Але норматив високий (2,33 м), і якщо я відчуватиму, що не зовсім готовий, то ліпше раніше закінчити зимовий сезон і добре відновитися, щоб повноцінно підійти до літнього», - зауважив він.

«Наприкінці січня стрибатиму на двох турнірах у Чехії: 27 січня у Густопече і 30-го у Тржінеці. Про змагання в Україні поки що нічого не можу сказати, оскільки ще не планували. Як, власне, й інших міжнародних стартів. Усе буде залежати від моїх виступів у Чехії. Якщо все складатиметься добре і я бачитиму, що можу штурмувати норматив на чемпіонат світу у приміщенні або в найкращому випадку виконаю його, то, звісно, буду відбиратися і брати участь у чемпіонаті України в Сумах. Життя покаже», - підкреслив Проценко.