Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону

Пробігти марафон - це як зробити маленький подвиг

Люди присвячують багато часу і сил, щоб підготуватися до забігу. Фотограф Едді Коен зробив цікаву серію знімків під назвою «Біль і слава», в якій показав фотографії бігунів до і після змагань. «Мені було цікаво відобразити одночасно стан виснаження і ейфорії», - пояснює Коен. [GALLERY_BLOCK] Він хотів показати, як



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Пробігти марафон - це як зробити маленький подвиг

Люди присвячують багато часу і сил, щоб підготуватися до забігу. Фотограф Едді Коен зробив цікаву серію знімків під назвою «Біль і слава», в якій показав фотографії бігунів до і після змагань.

«Мені було цікаво відобразити одночасно стан виснаження і ейфорії», - пояснює Коен.

Він хотів показати, як відбилися ці 26,2 милі на фізіології і психології людини. Всі бігуни по-різному справлялися з емоціями: деякі посміхалися і кричали від радості, а інші не стримувалися і плакали.

Джерело: twizz.ru