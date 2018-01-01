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    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону

    Пробігти марафон - це як зробити маленький подвиг
    Люди присвячують багато часу і сил, щоб підготуватися до забігу. Фотограф Едді Коен зробив цікаву серію знімків під назвою «Біль і слава», в якій показав фотографії бігунів до і після змагань. «Мені було цікаво відобразити одночасно стан виснаження і ейфорії», - пояснює Коен. [GALLERY_BLOCK] Він хотів показати, як
    • Сьогодні, 11:32
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    Пробігти марафон - це як зробити маленький подвиг

    Люди присвячують багато часу і сил, щоб підготуватися до забігу. Фотограф Едді Коен зробив цікаву серію знімків під назвою «Біль і слава», в якій показав фотографії бігунів до і після змагань.

    «Мені було цікаво відобразити одночасно стан виснаження і ейфорії», - пояснює Коен.

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    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону
    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону
    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону
    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону
    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону
    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону
    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону
    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону
    Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону

    Він хотів показати, як відбилися ці 26,2 милі на фізіології і психології людини. Всі бігуни по-різному справлялися з емоціями: деякі посміхалися і кричали від радості, а інші не стримувалися і плакали.

    Джерело: twizz.ru

    спорт легка атлетика
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