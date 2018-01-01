Біль та слава. Фотограф показав, як виглядають спортсмени до та після марафону
- Сьогодні, 11:32
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Пробігти марафон - це як зробити маленький подвиг
Люди присвячують багато часу і сил, щоб підготуватися до забігу. Фотограф Едді Коен зробив цікаву серію знімків під назвою «Біль і слава», в якій показав фотографії бігунів до і після змагань.
«Мені було цікаво відобразити одночасно стан виснаження і ейфорії», - пояснює Коен.
Він хотів показати, як відбилися ці 26,2 милі на фізіології і психології людини. Всі бігуни по-різному справлялися з емоціями: деякі посміхалися і кричали від радості, а інші не стримувалися і плакали.
Джерело: twizz.ru