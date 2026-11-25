Ханна Еберг і Мартін Понсілуома виграли три олімпійських «золота» на двох

Шведські біатлоністи Ханна Еберг і Мартін Понсілуома стали батьками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

У пари народився син. Ім'я малечі наразі не обрали. Еберг і Понсілуома разом із 2021 року, а про вагітність шведка оголосила минулого літа.

«Нарешті наш маленький хлопчик з'явився на світ. Уся сім'я почувається добре», – написала біатлоністка.

Понсілуома заради підтримки коханої вирішив пропустити старт Кубка світу 2026/27. Він не поїхав на перший етап сезону до фінського Контіолагті. Натомість Еберг раніше поділилася планами відновлення кар'єри після декрету.

До слова, раніше збірна України оголосила склад із несподіванками на перший етап Кубка світу з біатлону. На перший етап заявили 10 біатлоністів. Легендарна Джима не потрапила ні до основної, ні до резервної команд.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.