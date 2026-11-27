51-річний російський пропагандист та відомий спортивний коментатор Олексій Андронов потрапив до реанімації. Пізніше його з неї перевели до палати. Про це у соцмережах повідомив знайомий Андронова Кирило Шуліка, інформує «Главком».

«Льоха Андронов написав, що його перевели до палати. Тому все краще, ніж було.

Не знаю, згодом він, мабуть, усім напише, не переживайте.

Його друзі знають, що з ним, нікому іншому я розповідати про це не буду ні особисто, ні публічно», – написав Шуліка у своєму телеграм-каналі.

25 листопада Шуліка також повідомляв інформацію про стан здоров'я пропагандиста:

«Загалом можу сказати, що все було дуже погано. Кілька днів на ШВЛ, потім медикаментозний сон, він прийшов до тями більш-менш тільки вчора. Лікарі реально врятували Льоху у дуже непростій ситуації. Вкрай непростій...»

Андронов раніше працював пресаташе збірної Росії з футболу. У своїх соцмережах він активно поширює антиукраїнську пропаганду.

Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.