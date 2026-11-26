Гаррі Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами

Легендарний шахіст і російський опозиційний діяч Гаррі Каспаров різко відреагував на слова зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, який назвав диктатора Володимира Путіна «гросмейстером політики». Про це повідомляє «Главком».

«Легко мати вигляд гросмейстера, коли твої супротивники – такі нездари, як ти», – відповів в Х Гаррі Каспаров Джареду Кушнеру.

Гаррі Каспаров – тринадцятий чемпіон світу з шахів. Багато експертів вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Володар одинадцяти шахових «Оскарів» (призів найкращому шахісту року).

Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами.

Нагадаємо, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвав Володимира Путіна «гросмейстером політики» та історичною постаттю.

Американський переговірник також заявив, що російський диктатор нібито хоче не лише завершити війну проти України, а й перезапустити відносини з Вашингтоном.

«Президент Путін дуже організований. Можна схвалювати те, що він зробив, або не погоджуватися з цим, але він, безумовно, гросмейстер політики. Він історична постать», – заявив Кушнер.

Окремо Кушнер розповів, як він і спецпосланець президента США Стів Віткофф оцінюють наміри російського керівництва. За його словами, Путін зацікавлений не лише в завершенні війни, а й у зміні характеру відносин із Вашингтоном.

«Ми зі Стівом дійшли висновку, що Путін не просто хоче миру. Він хоче спробувати змінити відносини з Америкою та подивитися, чи є можливість почати все спочатку», – сказав Кушнер.

Водночас він визнав, що не знає, наскільки щирими є такі наміри та чи вдасться їх реалізувати. Переговірник наголосив, що для змін необхідно вести діалог із людиною, яка має повноваження ухвалювати відповідні рішення.