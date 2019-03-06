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    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті

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    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті

    Ванесса Лафферті - шотландська модель, яка рекламує нижню білизну та є другою дружиною форварда збірної Північної Ірландії Кайла Лафферті

    З Ванессою Кайл познайомився через спільних друзів. І спільним другом, цілком можливо, є захисник збірної Ірландії Даррен О'Ді, дружина якого Мелісса є рідною сестрою Ванесси.

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    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті
    Довгонога модель з Шотландії: гарячі фото дружини футболіста Кайла Лафферті

    Весілля Кайла і Ванесси відбулося напередодні чемпіонату Європи 2016 року, в елітному готелі Gleneagles в Шотландії.

    Замість весільної подорожі, пара разом з друзями, родичами і збірною Північної Ірландії вирушила до Франції.

    весілля модель дружина
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