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    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися

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    Літній чоловік живе в приватному будинку, у дворі якого він облаштував собі тренажерний зал на відкритому повітрі - Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Літній чоловік живе в приватному будинку, у дворі якого він облаштував собі тренажерний зал на відкритому повітрі

    «Життя в спорті прекрасне, але, на жаль, не вічне, але залізом треба займатися»

    У білоруському Пінську живе 72-річний Віктор Фросинський, який сильно відрізняється від більшості своїх однолітків.

    Причиною тому є захоплення бодібілдінгом, завдяки чому Віктор виглядає набагато молодше за свої роки.

    Літній чоловік живе в приватному будинку, у дворі якого він облаштував собі тренажерний зал на відкритому повітрі. Тут у нього є все необхідне для того щоб підтримувати себе у відмінній формі.

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    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися
    Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися

    «Займаюся 1,5-2 години в день. Зараз вже через день, а раніше - щодня. Починав я зі штанги, у мене був хороший тренер, а потім продовжив займатися вже самостійно. Втягнув у цю справу багато хлопців. Життя в спорті прекрасне, але, на жаль, не вічне, але залізом треба займатися. І в свої 72 роки відчуваю себе непогано. Навіть болячки легше переносяться, коли людина тренується», - розповідає Віктор Фросинський.

    чоловік тренер
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