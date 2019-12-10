Фантастичні фото білоруського бодібілдера, який в 72 роки продовжує наполегливо тренуватися



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Літній чоловік живе в приватному будинку, у дворі якого він облаштував собі тренажерний зал на відкритому повітрі

«Життя в спорті прекрасне, але, на жаль, не вічне, але залізом треба займатися»

У білоруському Пінську живе 72-річний Віктор Фросинський, який сильно відрізняється від більшості своїх однолітків.

Причиною тому є захоплення бодібілдінгом, завдяки чому Віктор виглядає набагато молодше за свої роки.

Літній чоловік живе в приватному будинку, у дворі якого він облаштував собі тренажерний зал на відкритому повітрі. Тут у нього є все необхідне для того щоб підтримувати себе у відмінній формі.

«Займаюся 1,5-2 години в день. Зараз вже через день, а раніше - щодня. Починав я зі штанги, у мене був хороший тренер, а потім продовжив займатися вже самостійно. Втягнув у цю справу багато хлопців. Життя в спорті прекрасне, але, на жаль, не вічне, але залізом треба займатися. І в свої 72 роки відчуваю себе непогано. Навіть болячки легше переносяться, коли людина тренується», - розповідає Віктор Фросинський.