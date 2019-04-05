Карла Перейра: темпераментна модель, якій належить серце головного тренера «Атлетико» Сімеоне



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Карла не перша дружина Сімеоне, за два роки до зустрічі з нею Дієго розлучився з моделлю Кароліною Бальдіні

Модель Карла Перейра - дружина головного тренера мадридського «Атлетико» Дієго Сімеоне.

Дівчина народилася в Аргентині, як і Дієго Сімеоне, але ось уже більше 10 років вона живе в Іспанії.

Познайомилися Карла і Дієго в 2014 році, але спочатку приховували свої відносини від преси. Однак, дещо пізніше вони все ж стали з'являтися разом на публіці.

Варто зазначити, що Карла не перша дружина Сімеоне, за два роки до зустрічі з нею головний тренер «Атлетіко» розлучився з моделлю Кароліною Бальдіні.