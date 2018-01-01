Красуня з США. Ефектні фото легендарної фігуристки Меріл Девіс

Меріл Девіс - 31-річна американська фігуристка, що виступала у танцях на льоду з партнером Чарлі Уайтом

Вони - олімпійські чемпіони 2014 року в особистих змаганнях та бронзові призери Олімпійських ігор 2014 року в командних змаганнях, срібні призери зимових Олімпійських ігор 2010 року. [GALLERY_BLOCK] Також Меріл та Чарлі перші в історії США дворазові чемпіони світу в танцях на льоду (2011, 2013), перші в історії танців на льоду п'ятикратні



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Меріл Девіс - 31-річна американська фігуристка, що виступала у танцях на льоду з партнером Чарлі Уайтом

Вони - олімпійські чемпіони 2014 року в особистих змаганнях та бронзові призери Олімпійських ігор 2014 року в командних змаганнях, срібні призери зимових Олімпійських ігор 2010 року.

Також Меріл та Чарлі перші в історії США дворазові чемпіони світу в танцях на льоду (2011, 2013), перші в історії танців на льоду п'ятикратні переможці фіналів Гран-прі (2009-2013), триразові чемпіони чотирьох континентів (2009, 2011, 2013) і п'ятиразовий чемпіони США (2009-2013).

Джерело: Sports.ru