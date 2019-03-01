Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
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Ванда Ікарді
Чарівна аргентинська модель Ванда Ікарді тісно пов'язана з футболом
Майбутнє Мауро Ікарді в Мілані стає все більш туманним.
Аргентинець не може домовиться з клубом про новий контракт, втратив капітанську пов'язку, а пізніше і місце в складі.
Переговори щодо нової угоди повинна вести дружина футболіста Ванда, яка також є і його агентом.
Варто зазначити, що Ванда старша за Мауро на п'ять років, а також полюбляє радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками на своїх сторінках в соціальних мережах.