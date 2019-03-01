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    Скотч. Спорт

    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді

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    Ванда Ікарді - Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Ванда Ікарді

    Чарівна аргентинська модель Ванда Ікарді тісно пов'язана з футболом

    Майбутнє Мауро Ікарді в Мілані стає все більш туманним.

    Аргентинець не може домовиться з клубом про новий контракт, втратив капітанську пов'язку, а пізніше і місце в складі.

    Переговори щодо нової угоди повинна вести дружина футболіста Ванда, яка також є і його агентом.

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    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Неперевершена Ванда: ефектні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді

    Варто зазначити, що Ванда старша за Мауро на п'ять років, а також полюбляє радувати своїх численних шанувальників відвертими знімками на своїх сторінках в соціальних мережах.

    модель дружина
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