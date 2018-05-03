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    Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу

    Ольга Харлан без маски і шаблі
    Обкладинку травневого номера чоловічого журналу XXL прикрасила титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «Для нас вона тимчасово відклала свою славну шаблю і продемонструвала свою жіночу чарівність», - говориться в коментарі до світлин. Ольга
    • Сьогодні, 16:55
    • Розсилка
    Ольга Харлан
    Ольга Харлан

    Ольга Харлан без маски і шаблі

    Обкладинку травневого номера чоловічого журналу XXL прикрасила титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан.

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    Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу
    Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу
    Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу
    Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу
    Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу
    Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу
    Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу

    «Для нас вона тимчасово відклала свою славну шаблю і продемонструвала свою жіночу чарівність», - говориться в коментарі до світлин.

    Ольга Харлан  — українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, бронзова призерка Олімпіади 2012 року, п'ятиразова чемпіонка світу (2009 року в командній першості, 2013 в індивідуальній і командній, 2014 в індивідуальній, 2017 в індивідуальній), семиразова чемпіонка Європи
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