Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу

Ольга Харлан без маски і шаблі

Обкладинку травневого номера чоловічого журналу XXL прикрасила титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «Для нас вона тимчасово відклала свою славну шаблю і продемонструвала свою жіночу чарівність», - говориться в коментарі до світлин. Ольга



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Ольга Харлан

Ольга Харлан без маски і шаблі

Обкладинку травневого номера чоловічого журналу XXL прикрасила титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан.

«Для нас вона тимчасово відклала свою славну шаблю і продемонструвала свою жіночу чарівність», - говориться в коментарі до світлин.

Ольга Харлан — українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, бронзова призерка Олімпіади 2012 року, п'ятиразова чемпіонка світу (2009 року в командній першості, 2013 в індивідуальній і командній, 2014 в індивідуальній, 2017 в індивідуальній), семиразова чемпіонка Європи