Обережно, гаряче. Найкраща українська фехтувальниця роздяглася для чоловічого журналу
- Сьогодні, 16:55
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Ольга Харлан
Ольга Харлан без маски і шаблі
Обкладинку травневого номера чоловічого журналу XXL прикрасила титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан.
«Для нас вона тимчасово відклала свою славну шаблю і продемонструвала свою жіночу чарівність», - говориться в коментарі до світлин.
Ольга Харлан — українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, бронзова призерка Олімпіади 2012 року, п'ятиразова чемпіонка світу (2009 року в командній першості, 2013 в індивідуальній і командній, 2014 в індивідуальній, 2017 в індивідуальній), семиразова чемпіонка Європи