Розкішна дружина захисника «ПСЖ» Дані Алвеса. Запаморочливі фото моделі Джоани Санс



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Джоана Санс працює моделлю і знімається у безлічі світових брендів, рекламуючи їх продукцію

Джоана Санс - дружина захисника «ПСЖ» Дані Алвеса. Пара познайомилася через спільного знайомого в 2015 році, коли Дані ще виступав за «Барселону». Дівчина ділила кімнату разом з подругою одного з ділових партнерів Алвеса.

Джоана Санс працює моделлю і знімається у безлічі світових брендів, рекламуючи їх продукцію.

Також дівчина є дуже популярною в соціальних мережах. Зокрема, у Джоани більше 600 тисяч підписників в Instagram.