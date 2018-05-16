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    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу

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    Видання Busted Coverage назвало 19-річну німецьку спортсменку Алісію Шмідт «найсексуальнішою атлеткою в світі», і це твердження близьке до істини

    Дівчина має привабливу зовнішність і ідеальну фігуру, що допомогло їй досягти успіхів не тільки в спорті, але і в модельному бізнесі. На її рахунку вже кілька вигідних рекламних контрактів, в тому числі контракт з компанією Puma.

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    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу
    Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу

    Кількість прихильників Алісії стрімко зростає, і це не дивно, адже на її сторінці вистачає фотографій в купальнику і інших відвертих нарядах. Сама ж спортсменка називає своєю головною метою на майбутнє - участь в Олімпійських іграх 2020 року.

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