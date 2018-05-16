Саме за такі фото юну бігунку Алісію Шмідт називають найпривабливішою легкоатлеткою світу

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Видання Busted Coverage назвало 19-річну німецьку спортсменку Алісію Шмідт «найсексуальнішою атлеткою в світі», і це твердження близьке до істини

Дівчина має привабливу зовнішність і ідеальну фігуру, що допомогло їй досягти успіхів не тільки в спорті, але і в модельному бізнесі. На її рахунку вже кілька вигідних рекламних контрактів, в тому числі контракт з компанією Puma.

Кількість прихильників Алісії стрімко зростає, і це не дивно, адже на її сторінці вистачає фотографій в купальнику і інших відвертих нарядах. Сама ж спортсменка називає своєю головною метою на майбутнє - участь в Олімпійських іграх 2020 року.