Шикарна брюнетка з розкішними формами. Екстремальні фото дружини футболіста Аретма Кравця
В Артема Кравця, який грає в Туреччині, є гаряча підтримка від коханої дружини Анни
Анна Кравець - дружина нападника турецького «Кайсеріспор» та збірної України Артема Кравця.
Ця красуня не втомлюється розміщувати в соціальних мережах свої відверті світлини.
Варто зазначити, що Артем і Анна виховують двох синів.
Нагадаємо, Кравець, який раніше виступав за київське «Динамо», в січні минулого року перейшов в турецький «Кайсеріспор».