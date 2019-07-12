Шикарна брюнетка з розкішними формами. Екстремальні фото дружини футболіста Аретма Кравця



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В Артема Кравця, який грає в Туреччині, є гаряча підтримка від коханої дружини Анни

Анна Кравець - дружина нападника турецького «Кайсеріспор» та збірної України Артема Кравця.

Ця красуня не втомлюється розміщувати в соціальних мережах свої відверті світлини.

Варто зазначити, що Артем і Анна виховують двох синів.

Нагадаємо, Кравець, який раніше виступав за київське «Динамо», в січні минулого року перейшов в турецький «Кайсеріспор».