Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
- Сьогодні, 14:40
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Цей рух давно вже відомий в колах танцюристів, але завдяки Аріель про нього дізналося ще більше людей
Трюк чирлідерки з Х'юстона Аріель Олівар став причиною того, що в мережі набирає популярність новий флешмоб #invisiblebox («невидима коробка»). Люди намагаються зробити крок через «невидиму коробку», роблячи це так, як показала дівчина на відео.
Насправді цей рух давно вже відомий в колах танцюристів, але завдяки Аріель про нього дізналося ще більше людей.
Джерело: Медуза