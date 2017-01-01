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    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»

    Цей рух давно вже відомий в колах танцюристів, але завдяки Аріель про нього дізналося ще більше людей
    Трюк чирлідерки з Х'юстона Аріель Олівар став причиною того, що в мережі набирає популярність новий флешмоб #invisiblebox («невидима коробка»). Люди намагаються зробити крок через «невидиму коробку», роблячи це так, як показала дівчина на відео. [GALLERY_BLOCK] Насправді цей рух давно вже відомий в колах танцюристів,
    • Сьогодні, 14:40
    • Розсилка

    Цей рух давно вже відомий в колах танцюристів, але завдяки Аріель про нього дізналося ще більше людей

    Трюк чирлідерки з Х'юстона Аріель Олівар став причиною того, що в мережі набирає популярність новий флешмоб #invisiblebox («невидима коробка»). Люди намагаються зробити крок через «невидиму коробку», роблячи це так, як показала дівчина на відео.

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    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»
    Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»

    Насправді цей рух давно вже відомий в колах танцюристів, але завдяки Аріель про нього дізналося ще більше людей.

    Джерело: Медуза

    США
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