Симпатична чирлідерка з США, яка започаткувала флешмоб «невидима коробка»

Цей рух давно вже відомий в колах танцюристів, але завдяки Аріель про нього дізналося ще більше людей

Трюк чирлідерки з Х'юстона Аріель Олівар став причиною того, що в мережі набирає популярність новий флешмоб #invisiblebox («невидима коробка»). Люди намагаються зробити крок через «невидиму коробку», роблячи це так, як показала дівчина на відео. [GALLERY_BLOCK] Насправді цей рух давно вже відомий в колах танцюристів,



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Цей рух давно вже відомий в колах танцюристів, але завдяки Аріель про нього дізналося ще більше людей

Трюк чирлідерки з Х'юстона Аріель Олівар став причиною того, що в мережі набирає популярність новий флешмоб #invisiblebox («невидима коробка»). Люди намагаються зробити крок через «невидиму коробку», роблячи це так, як показала дівчина на відео.

Насправді цей рух давно вже відомий в колах танцюристів, але завдяки Аріель про нього дізналося ще більше людей.

Джерело: Медуза