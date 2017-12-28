Як гравці збірної України святкували Новий рік (фото)

Футболісти головної команди країни продовжують ділитися в соціальних мережах фотографіями з відпустки

Поки український футбол взяв зимову паузу, вітчизняні виконавці розбіглися по різних куточках планети, де проводять свої відпустки. Але відпочиваючі збірники не забули привітати своїх фанатів з настанням 2018-го року. Воротар донецького «Шахтаря» Микита Шевченко: Не,не холодно Публикация от Nikita Shevchenko (@26sheva26)