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    Як гравці збірної України святкували Новий рік (фото)

    Футболісти головної команди країни продовжують ділитися в соціальних мережах фотографіями з відпустки
    Поки український футбол взяв зимову паузу, вітчизняні виконавці розбіглися по різних куточках планети, де проводять свої відпустки. Але відпочиваючі збірники не забули привітати своїх фанатів з настанням 2018-го року. Воротар донецького «Шахтаря» Микита Шевченко: Не,не холодно Публикация от Nikita Shevchenko (@26sheva26)
    • Сьогодні, 13:30
    • Розсилка
    Збірна України з футболу. Фото: isport.ua
    Збірна України з футболу. Фото: isport.ua

    Футболісти головної команди країни продовжують ділитися в соціальних мережах фотографіями з відпустки

    Поки український футбол взяв зимову паузу, вітчизняні виконавці розбіглися по різних куточках планети, де проводять свої відпустки. Але відпочиваючі збірники не забули привітати своїх фанатів з настанням 2018-го року.

    Воротар донецького «Шахтаря» Микита Шевченко:

    Не,не холодно

    Публикация от Nikita Shevchenko (@26sheva26)

    С Наступающим Новым Годом

    Публикация от Nikita Shevchenko (@26sheva26)

    Нападаючий «Динамо» Артем Кравець:

    Гравець «Шахтаря» Ярослав Ракицький:

    Євген Селезньов

    !заставили мать

    Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)


    Первая чёрная Горка Русика!!

    Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)


    Гравець «Шальке» Євген Коноплянка


    Happy New Year, my dear friends

    Публикация от Yevhen Konoplyanka (@konoplyanka.official)


    Футболіст «Динамо» Артем Беседін:  

    Всех с 2018 годом!!!

    Публикация от Artem Besedin (@artembesedin)


    Іван Петряк:

    Всех с наступающим Новым Годом

    Публикация от Ванька Петряк (@petryak1994)


    Сімейство Марлосів:

    Feliz ano novo

    Публикация от Marlos Romero Bonfim (@marlosbonfim)


    Руслан Маліновський з Праги: 


    Гравець «Шахтаря» Тарас Степаненко:


    Каждый год ,30 декабря...

    Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)


    Владлен Юрченко:

    Разрыв @davidguetta

    Публикация от Vladlen Yurchenko (@yurcha10)


    С Новым Годом Happy New Year Frohes neues Jahr

    Публикация от Vladlen Yurchenko (@yurcha10)


    Віктор Коваленко зустрів 2018-ий в компанії друзів:

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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