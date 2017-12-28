Як гравці збірної України святкували Новий рік (фото)
- Сьогодні, 13:30
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Футболісти головної команди країни продовжують ділитися в соціальних мережах фотографіями з відпустки
Поки український футбол взяв зимову паузу, вітчизняні виконавці розбіглися по різних куточках планети, де проводять свої відпустки. Але відпочиваючі збірники не забули привітати своїх фанатів з настанням 2018-го року.
Воротар донецького «Шахтаря» Микита Шевченко:
Нападаючий «Динамо» Артем Кравець:
Крещение малышей Ванечки и ВладикаПусть малыши радуют своих близких все больше с каждым днём,и чтоб Ангел Хранитель всегда оберегал их @_taniamakarenko_ @jenyamakarenko @vikeus34 @berezka_kate_ @r_alena @garmash19 @kravets89 @annakravets_ #аннакравец #анна #аня #красотка #красивая #добрая #милая #идеальная #артемкравец #динамо #взаимнаяподписка #взаимныeлайки #queen #princess #pretty #doll #dream #girl #like4like #follow4follow
Гравець «Шахтаря» Ярослав Ракицький:
Євген Селезньов:
Гравець «Шальке» Євген Коноплянка:
Футболіст «Динамо» Артем Беседін:
Іван Петряк:
Сімейство Марлосів:
Руслан Маліновський з Праги:
Гравець «Шахтаря» Тарас Степаненко:
Владлен Юрченко:
Віктор Коваленко зустрів 2018-ий в компанії друзів:
Джерело: zbirna.com