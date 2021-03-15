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    Renault підготувала новий бюджетний седан

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    Renault Taliant - Renault підготувала новий бюджетний седан
    Renault Taliant

    В деяких країнах місце Renault Logan займе нова модель – Taliant

    Renault підготувала новий бюджетний седан – Taliant. Фактично, це сучасна версія добре відомого в Україні румунського Dacia Logan, який у нас продається під брендом Renault.

    Від румунського колеги Taliant відрізняється решіткою радіатора, фарами головного світла з денними ходовими вогнями, фактурним капотом, іншими бамперами, С-образними задніми ліхтарями, які заходять на кришку багажника, і двоколірними колісними дисками.

    У салоні – нове рульове колесо і видозмінені дефлектори вентиляції. Також будуть запропоновані власні варіанти оббивки.

    Дебют новинки відбудеться у Туреччині всередині 2021 року.

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    Renault Taliant
    Renault Taliant
    Renault Taliant
    Renault Taliant

    Чи замінить Taliant один з бестселерів Renault Logan в Україні? Поки що казати зарано. Але, скоріш за все, в нашій країні все ж таки буде продаватися нове покоління саме «Логана», та його хетчбек версія – Sandero.

    В Європі третя генерація родини Logan під маркою Dacia дебютувала ще восени 2020 року. Французи вирішили побудувати нове покоління на одній архітектурі з Renault Clio. Таке рішення, скоріш за все, продиктовано питаннями безпеки. Бо у румунської платформи були з цим проблеми.

    Нове покоління Logan та Sandero, яке вже продається в Європі
    Нове покоління Logan та Sandero, яке вже продається в Європі

    Серед зовнішніх змін – нова світлодіодна оптика в «реношному» стилі, закруглені бампери з протитуманними фарами, нова решітка радіатора з хромованими елементами і рельєфний капот.

    Всередині – нова архітектура передньої панелі, 7-дюймовий тачскрін мультимедіа, тримач для смартфона, новий блок управління кліматом і нова приладова панель.

    Теги: автопром автомобіль
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