Uber та її партнери розпочали випробування таксі без водіїв у США, комерційний запуск яких заплановано на перший квартал 2027 року

Американська компанія Uber спільно з Nuro та Lucid перейшла до випробувань автомобілів, здатних пересуватися без водія-оператора в салоні. Комерційний запуск сервісу безпілотних таксі заплановано на перший квартал 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Протягом майже року компанія Nuro випробовувала електричні позашляховики Lucid Gravity у районі затоки Сан-Франциско та Х’юстоні. Під час тестування за кермом автомобілів перебували оператори, які за необхідності могли перебрати керування на себе.

Тепер компанії готуються перевірити роботу автомобілів без присутності водія в салоні. Випробування охоплять чотири міста Каліфорнії: Пало-Альто, Маунтін-В’ю, Лос-Альтос та Саннівейл. Згодом географію тестування планують розширити.

Компанія Lucid має намір протягом найближчих кількох тижнів розпочати виробництво перших автомобілів для комерційного автопарку. Після запуску сервісу Uber відповідатиме за дистанційний супровід та моніторинг безпілотних таксі.

Спочатку Uber та її партнери планували запустити пасажирські перевезення ще у 2026 році, однак згодом перенесли терміни на перший квартал 2027 року.

Для перевезення пасажирів використовуватимуть електричні позашляховики Lucid Gravity. Автомобілі оснащені камерами, лідарами та радарами, які допомагають системі автономного керування розпізнавати навколишнє середовище. У салоні встановлено спеціальні дисплеї, на яких пасажири зможуть відстежувати маршрут поїздки та бачити об’єкти, які автомобіль розпізнає на дорозі.

На відміну від конкурентів, Uber не розробляє власних безпілотних автомобілів, а прагне об’єднати різних виробників автономного транспорту на своїй платформі. Компанія вже уклала відповідні угоди з понад десятьма виробниками.

Водночас лише кілька компаній у США перейшли до експлуатації повністю безпілотних автомобілів. Зокрема, без водіїв-операторів працюють роботаксі Waymo та Zoox, яка належить Amazon. Натомість в автомобілях Motional та Avride людина досі може перебрати керування на себе.

Основним конкурентом Uber та її партнерів залишається Waymo, яка вже здійснює пасажирські перевезення у кількох американських містах.

Однак діяльність Waymo також зіткнулася з обмеженнями. Нещодавно регулятори Каліфорнії з міркувань безпеки зобов’язали компанію призупинити випробування та експлуатацію безпілотних автомобілів на швидкісних автомагістралях. Після цього Waymo прибрала свої роботаксі з усіх автомагістралей США.

Нагадаємо, у вересні 2026 року компанія Uber скоротила близько 3,3 тис. працівників у межах масштабної реорганізації. Компанія планує спрямувати понад $10 млрд на розвиток автономних транспортних засобів, зокрема безпілотних таксі.

До слова, український сервіс виклику таксі Uklon також розпочав випробування технологій дистанційного керування автомобілями. У травні 2026 року на території аеропорту «Бориспіль» компанія продемонструвала перше в Україні пілотне тестування технології дистанційного керування автомобілем у реальному часі.