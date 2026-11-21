Німецький автоконцерн Volkswagen висунув вимоги до переговорів про оплату праці близько 120 тис. своїх працівників, які стартують 24 листопада в Емдені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Чого вимагає Volkswagen

Компанія виклала свої умови 19 листопада. За даними концерну, керівництво пропонує профспілці:

не підвищувати зарплати у 2027 і 2028 роках;

скасувати доплату в розмірі 27,5% середньомісячного заробітку, яку працівники можуть отримати грошима або шістьма додатковими днями відпустки;

відмовитися від щомісячної надбавки €167;

зробити гнучким 35-годинний робочий тиждень.

Гнучкий графік означає, що Volkswagen хоче підлаштовувати робочий час під завантаження виробництва. Якщо годин стане більше, доплати за них не буде, а якщо менше – зарплату зменшать пропорційно.

Зарплати на 2025 і 2026 роки вже заморозили угодою з профспілками 2024 року. Якщо нові вимоги ухвалять, працівники концерну залишаться без підвищення чотири роки поспіль.

Свої вимоги в Volkswagen пояснюють митними бар'єрами, скороченням китайського ринку та посиленням конкуренції в Європі. Компанія також визнає, що заходів, передбачених угодою 2024 року, вже недостатньо. Нові пропозиції входять до програми скорочення витрат Future Plan 2030.

Від концерну переговори вестимуть Керстін Шольц, яка відповідає за кадрову політику групи, і Франк Ішнер із департаменту управління персоналом. Попередній перемовник Арне Майсвінкель, член правління бренду Volkswagen з питань персоналу, наприкінці року залишає компанію.

«Зараз ми опинилися в ситуації, коли потрібна швидка домовленість, щоб протидіяти високому тиску витрат», – заявив Франк Ішнер.

За словами Керстін Шольц, компанії треба швидше проводити реструктуризацію і змінювати структуру витрат.

Профспілка вимагає підвищення на 5%

У найбільшій профспілці Німеччини IG Metall пообіцяли протидіяти планам концерну. Головний перемовник профспілки Торстен Грегер заявив, що правління Volkswagen встромляє ніж у спину працівникам. За його словами, попереду жорсткий, запеклий і виснажливий конфлікт, який залишить глибокий слід в історії компанії.

IG Metall висуває власні вимоги: підвищити зарплати на 5% на 12 місяців і додатково підтримати працівників із найнижчими окладами. Раніше Volkswagen розірвав майже всі угоди про оплату праці з профспілкою, і працівники пригрозили страйкувати з січня.

Тривалість робочого тижня давно лишається одним із головних предметів суперечок між концерном і профспілкою. 35-годинний тиждень IG Metall свого часу вибороло в трудових конфліктах.

Скорочення в концерні

Керівництво і профспілка конфліктують через масштабну реструктуризацію. Влітку в Volkswagen розглядали план скорочення до 100 тис. робочих місць із приблизно 630 тис. працівників по всьому світу. 4 вересня наглядова рада концерну схвалила план трансформації, за яким у світі додатково скоротять близько 50 тис. посад.

Профспілки мають значний вплив у корпоративній структурі Volkswagen: представники працівників займають половину місць у наглядовій раді концерну. Ще два місця належать федеральній землі Нижня Саксонія, великій акціонерці компанії.

Схожих поступок від працівників вимагає й інший німецький автовиробник. 12 листопада Mercedes-Benz призупинив інвестиції в німецькі заводи і почав розглядати можливість їх закриття. Компанія хоче, щоб працівники довше працювали без підвищення оплати і погодилися на урізання бонусів, відпускних і різдвяних виплат. За словами директора з виробництва Mercedes-Benz Міхаеля Шібе, година роботи на німецьких підприємствах подекуди коштує вп'ятеро дорожче, ніж на заводах у Східній Європі.

Нагадаємо, у вересні Volkswagen домовився з інвестиційною компанією Aurelius і урядом Нижньої Саксонії про майбутнє свого заводу в Оснабрюку: підприємство перепрофілюють на оборонне виробництво.