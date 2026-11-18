Бензинові автомобілі в Україні втратили покупців – Укравтопром
Найбільше скорочення зафіксували серед нових легковиків, тоді як ринок вживаних машин залишився майже незмінним
У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 13,5 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше падіння зафіксували в сегменті нових автомобілів, де кількість реєстрацій скоротилася на 15%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Укравтопрому».
За інформацією асоціації, протягом жовтня українці придбали 2 тис. нових бензинових легковиків. Порівняно з відповідним місяцем 2025 року цей показник зменшився на 15%.
Натомість кількість імпортованих вживаних автомобілів із бензиновими двигунами становила 11,5 тис. одиниць. У річному вимірі цей сегмент продемонстрував незначне зростання – на 0,2%.
Найпопулярнішими новими бензиновими автомобілями стали:
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Hyundai Tucson – 146 автомобілів;
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Skoda Kodiaq – 131 автомобіль;
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Mazda CX-5 – 125 автомобілів;
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Skoda Octavia – 111 автомобілів;
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Suzuki SX4 – 97 автомобілів.
Лідером серед нових легковиків став Hyundai Tucson, який випередив найближчого конкурента Skoda Kodiaq на 15 реєстрацій. Третю позицію посіла Mazda CX-5.
Серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів до п'ятірки лідерів увійшли:
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Volkswagen Golf – 727 автомобілів;
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Volkswagen Tiguan – 723 автомобілі;
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Nissan Rogue – 687 автомобілів;
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Audi Q5 – 601 автомобіль;
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Ford Escape – 320 автомобілів.
У цьому сегменті найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf. Водночас відрив від Volkswagen Tiguan виявився мінімальним – лише чотири автомобілі.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в липні 2026 року українці придбали понад 5,2 тис. вживаних автомобілів зі США, що на 8% більше, ніж роком раніше. Найбільшу частку серед імпортованих машин становили автомобілі з бензиновими двигунами – 49%. Ще 30% припало на електромобілі, а 15% – на гібриди. Серед найпопулярніших моделей опинилися Tesla Model Y, Ford Escape, Tesla Model 3, Nissan Rogue та BMW X5.
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