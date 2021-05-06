В Білорусі знайшли звалище російських «автомобілів майбутнього»

На одній з промислових зон Мінська знайдено звалище «Ё-мобілів», які також називали автомобілями майбутнього

У Мінську на службовій стоянці одного з виробничих цехів журналісти знайшли дев’ять російських «автомобілів майбутнього», які розроблялися під назвою «Ё-мобіль».

Зокрема, на звалищі опинилися біло-синє купе і сріблястий фургон – перші прототипи, побудовані в 2010 році силами московських ательє Карди і РАД. Крім того, на стоянці знаходяться допрацьовані «Ё-кросовери» більш пізнього зразка. Їх розробляли під Мінськом, а презентували у 2013 році.

Розробка «Ё – мобіля» була розпочата у 2010 році, коли компанія «Міський автомобіль», створена групою «Онексім» Михайла Прохорова і «Яровит Моторс» Андрія Бірюкова, представила дві версії концепту «автомобіля майбутнього».

Автомобілі планували випускати на заводі під Санкт-Петербургом з проектною потужністю підприємства 40 тисяч автомобілів на рік.

Початку виробництва чекали у 2012 році, але в лютому 2014-го його перенесли на невизначений термін, а в квітні того ж року проект і зовсім закрили.

Конструкція знайдених у Мінську прототипів сильно відрізняється від того, що анонсували свого часу розробники. Наприклад, замість роторно-лопатевого двигуна – звичайний мотор від снігоходу.