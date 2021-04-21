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    В Україні очікується дефіцит та подорожчання пального

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    В Україні може подорожчати дизельне пальне - В Україні очікується дефіцит та подорожчання пального

    В Україні може подорожчати дизельне пальне

    Фото з відкритих джерел

    Вже в травні на заправках може зникнути дизельне пальне через обмеження поставок в Україну

    У травні Україні загрожує дефіцит дизеля через зупинку поставок з заводів Роснефть – головного постачальника «важкого» пального на українські АЗС. Також на планове технічне обслуговування закриється ще один великий постачальник нафтопродуктів білоруський Мозирський НПЗ, повідомляє Reuters з посиланням на п'ять трейдерів-джерел.

    За даними експертів, дефіцит дизеля в Україні в травні складе 150 тисяч – 270 тисяч тон. Мозирський НПЗ поставить Україні близько 150 тисяч тон пального замість 240 тисяч тон, тому що 15 травня розпочинає техобслуговування.

    На рік Україна споживає більше 7 млн тонн дизельного. Дві третини імпортується з Росії і Білорусі. У минулому році Роснефть поставила Україні 1,75 мільйона дизеля. Про те, скільки російські нафтові компанії заробляють в Україні, «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Відзначається, що Україна намагалася компенсувати дефіцит шляхом морських поставок, але їх обсягів було недостатньо.

    Про те, що в Україні очікується дефіцит та подорожчання пального, «Главком» повідомляв ще на початку квітня. Тоді невтішний прогноз робив Сергій Куюн, директор «Консалтингової групи А-95».

    «…на скільки саме ціни можуть вирости. Не беруся прогнозувати. Це неможливо, коли є дефіцит. Влітку 2017 року ціна на скраплений газ зросла з 12 до 17 грн/л через брак всього 10% в балансі. У травні ж вона очевидно буде вище», - зазначив Куюн.

    За його словами, пальне буде дорожчати через дефіцит, який ми будемо спостерігати вже в кінці квітня – на початку травня. Проблемних позицій дві – дизельне пальне і скраплений газ. Хоча не все зрозуміло і з бензином.

    Теги: АЗС Сергій Куюн пальне
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