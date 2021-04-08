В Україні показали новий броньовик для армії

Компанія практика готує новий броньований автомобіль – «Козак-7»

Українська «Практика» почала розробку нового бронеавтомобіля «Козак-7». Він являє собою універсальну платформу, на базі якої можна створювати автомобілі різного призначення.

Новачок призначений для армії і має відмінні позашляхові якості.

Побудований бронеавтомобіль на рамному шасі пікапа Ford F-550. Разом з тим, встановлено посилені мости, ресори, амортизатори, кардани, стабілізатори і маточини, що дозволило збільшити вантажопідйомність шасі до 12 тон.

Це дозволяє встановити на «Козак-7», наприклад, компактний міномет, протитанковий комплекс, станцію радіолокації або радіотехнічної розвідки.

Бронеавтомобіль приводиться в рух 6,7-літровим турбодизелем. У парі з ним працює 10-ступінчаста автоматична коробка пердач.