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    В Україні показали новий броньовик для армії

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    В Україні готують новий броньований &laquo;Козак&raquo; - В Україні показали новий броньовик для армії

    В Україні готують новий броньований «Козак»

    Компанія практика готує новий броньований автомобіль – «Козак-7»

    Українська «Практика» почала розробку нового бронеавтомобіля «Козак-7». Він являє собою універсальну платформу, на базі якої можна створювати автомобілі різного призначення.

    Новачок призначений для армії і має відмінні позашляхові якості.

    Побудований бронеавтомобіль на рамному шасі пікапа Ford F-550. Разом з тим, встановлено посилені мости, ресори, амортизатори, кардани, стабілізатори і маточини, що дозволило збільшити вантажопідйомність шасі до 12 тон.

    Це дозволяє встановити на «Козак-7», наприклад, компактний міномет, протитанковий комплекс, станцію радіолокації або радіотехнічної розвідки.

    Бронеавтомобіль приводиться в рух 6,7-літровим турбодизелем. У парі з ним працює 10-ступінчаста автоматична коробка пердач.

    Теги: парі автомобіль
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