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    Чому Apple скорочує виробництво iPhone

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    iPhone 12 mini - Чому Apple скорочує виробництво iPhone
    iPhone 12 mini

    Компанія змушена скорочувати виробництво через низький попит на iPhone 12 mini

    Apple змушена скорочувати виробництво iPhone. Про це повідомляє видання GSMArena з посиланням на Nikkei Asia. За даними ЗМІ, американська компанія «обріже» виробництво на 20% порівняно з планами, які озвучувалися в грудні 2020 року.

    Експерти пояснюють перегляд планів переважно низьким попитом на найменший смартфон в родині iPhone 12 – mini. Про це також на початку лютого повідомляли аналітики JP Morgan.

    Проте, сказати, що справи у Apple йдуть погано, теж неможна. За попередніми прогнозами у першому півріччі 2021-го компанія випустить приблизно 75 мільйонів смартфонів, включаючи iPhone 12 та більш старші моделі. Так, це менш, ніж компанія планувала – у минулорічних планах фігурувала цифра 96 мільйонів. Але об’єм виробництва все ще вищий за 2020 рік.

    iPhone 12 mini
    iPhone 12 mini

    iPhone 12 став хітом для компанії. В США за об’ємами продаж він обійшов 11-й та приніс компанії в першому кварталі 2021 року 114 мільярдів доходів.

    Нагадаємо, раніше профільні ЗМІ повідомляли про те, що Apple взагалі планує зняти iPhone 12 mini з виробництва. Але за даними аналітика Мінг-Чі Куо, який дуже часто отримує достовірні новини про плани Apple, міні поки ще лишиться на конвеєрі. Та навіть з’явиться у лінійці iPhone 13.

    Детально про iPhone 13 «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Теги: ЗМІ США Apple
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