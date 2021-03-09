П’ять фактів про iPhone 13: яким буде новий смартфон від Apple

Що відомо про iPhone нового – тринадцятого – покоління, яке має з’явитися у 2021 році

Ще не встигли прихильники Apple звикнути до iPhone 12, а в мережі вже з’являється інформація про смартфон наступної генерації. Цього разу порцію таємниць видав Мінг-Чі Куо – аналітик інвестиційної компанії TF International Securities, відомий точністю прогнозів, які стосуються Apple.

В черговій записці до інвесторів пан Куо розповів про ключові характеристики iPhone 13, який має з’явитися у продажу у 2021 році. «Главком», в свою чергу, вибрав п’ять ключових фактів про новий смартфон від Apple.

Перше – формфактор не зміниться. Тринадцяте покоління виглядатиме так само, як і iPhone 12. Це означає, що смартфон матиме гострі ребра. А ось фірмовий «чуб» – прямокутний виріз у горі екрану під фронтальну камеру – дещо зменшиться.

Друге – зросте частота оновлення екрану. Вперше в історії компанії iPhone отримає тачскрін на 120 Герц. Цього чекали ще під часи виходу iPhone 12. Але сподівання виявилися маними. На думку експертів, єдина причина, через яку компанія тоді відмовилися від підтримки 120-герцових екранів, - це проблеми з автономністю. Висока частота оновлення екрана дуже швидко «вбивала» б батарею. Проте, за словами аналітика, екрани на 120 Гц отримають лише Pro-версії iPhone 13 (iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max).

Третє – зросте ефективність батареї. Власне, якщо Apple вже зможе собі дозволити екрани на 120 Герц, то, зрозуміло, що компанії вдалося поліпшити ефективність своїх батарей. Раніше той самий Куо запевняв, що у 2021 році нові, так звані, «м’які» батареї отримає також і лінійка iPhone 12. Нова технологія дозволяє виробнику зменшити об’єм акумулятора, не втрачаючи ємність. Тобто, фактично Apple зможе або зменшувати розмір батарей, або лишити їх такими самими, але значно збільшити їх ємність.

Четверте – iPhone навчиться ще краще робити «ширококутні» фотографії. Мова йде про поліпшення роботи ультраширокого модуля основної камери. В нього зросте світлочутливість та з’явиться автофокус.

П’яте – «склад родини» не зміниться. У наступному поколінні до лінійки iPhone, так само, увійдуть чотири пристрої: два «стандартних» і дві Pro-версії. Це означає, що Apple вирішила таки лишити формат «міні». Хоча вже було багато новин, про те, що iPhone 12 mini не виправдав очікувань виробника, та буде знятий з виробництва.