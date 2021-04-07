Китайці показали девайс, який робить домашню локшину за секунди

Xiaomi придумала гаджет для створення локшини всього за 15 секунд

Китайська Xiaomi показала гаджет, який дозволяє робити локшину вдома. Ба більше: робить він це за личині секунди.

Новинку назвали Kribee Big V Handheld Noodle Maker.

Щоб зробити локшину вдома знадобиться лише змішати інгредієнти для тіста і помістити його у відповідний відсік. Всього за 15 секунд пристрій видавить готову локшину прямо в каструлю з киплячою водою.

За один раз можна приготувати до 200 грамів локшини. Виробник зазначає, що відсік для тесту виготовлений зі спеціального матеріалу, завдяки якому залишки тексту не прилипають до стінок.

Noodle Maker вже встиг отримати престижну європейську нагороду в галузі дизайну Red Dot 2021.

Гаджет коштує всього 30 доларів.

Нещодавно Xiaomi також презентувала кабель для зарядки техніки Apple, який не ламається навіть після 30 тисяч згинань. Новинка пропонується за ціною 12 доларів.

Детальніше про зарядний кабель від Xiaomi за посиланням.