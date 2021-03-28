Названо п’ять головних причин невдоволення смартфонами

Дослідження показало, чого найбільше не вистачає користувачам смартфонів на iOS та Android

Компанія BlinkAI провела дослідження, яке показує, чим невдоволена більшість користувачів сучасних смартфонів. Виявилося, що головні фішки сучасних апаратів – великий екран, просунута камера та підтримка 5G – для споживачів стоять далеко не на першому місці.

Переважна більшість користувачів хочуть, щоб смартфон міг довше працювати без зарядки, та мав більше вбудоване сховище для музики та фотографій.

Чим незадоволені користувачі смартфонів