Названо п’ять головних причин невдоволення смартфонами
Більшість користувачів смартфонів невдоволені їх автономністю
Дослідження показало, чого найбільше не вистачає користувачам смартфонів на iOS та Android
Компанія BlinkAI провела дослідження, яке показує, чим невдоволена більшість користувачів сучасних смартфонів. Виявилося, що головні фішки сучасних апаратів – великий екран, просунута камера та підтримка 5G – для споживачів стоять далеко не на першому місці.
Переважна більшість користувачів хочуть, щоб смартфон міг довше працювати без зарядки, та мав більше вбудоване сховище для музики та фотографій.
Чим незадоволені користувачі смартфонів
- Автономність. Переважна більшість власників смартфонів купили б новий телефон заради більшого часу автономної роботи. Цю причину назвали 73% усіх опитаних. Якщо дивитись окремо, то 72 % серед iPhone і 75% серед пристроїв на Android.
- Об’єм пам’яті. На другому місці за популярністю – більший обсяг вбудованої пам'яті. Її не вистачає приблизно половині користувачів обох платформ. Не всі телефони мають можливість установки карти пам'яті. Подібну ситуацію можна зустріти навіть серед флагманів. До речі, чому експерти не рекомендують не варто користуватися картою пам’яті для смартфонів – дивиться за цим посиланням.
- Швидкість роботи процесора. Швидкодія опинилась на третьому рядку. Серед Android-користувачів незадоволених потужністю процесора більше – 47% – ніж серед власників iPhone – 39%.
- Якість фото та відео. Зворотна ситуація з якістю камер. Заради кращої якості зйомки фото та відео смартфон хочуть змінити 43% користувачів iPhone і 39% власників Android.
- Відсутність підтримки 5G. А от 5G серед пріоритетних змін виявився лише на п'ятому місці. Побачити підтримку мереж п'ятого покоління у своєму наступному смартфоні хочуть 32% покупців iPhone і 36% користувачів Android-смартфонів.