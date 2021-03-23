Чому не варто користуватися картами пам’яті для смартфонів

Карта може погіршити роботу гаджета та є ненадійним носієм

Виробники намагаються відмовитися від можливості розширення пам’яті в смартфонах. І деяким це навіть вдалося. Наприклад, у жодній моделі iPhone така можливість не передбачена виробником.

Але все ж таки під натиском споживачів більшості компаній довелося залишити цю опцію. Проте експерти не радять використовувати карти пам’яті в смартфоні. Ось декілька причин.

Страждає продуктивність

Продуктивність смартфона залежить не тільки від потужності процесора, але і від встановленої пам’яті. Але у будь-якому випадку внутрішні накопичувачі набагато швидші ніж карти Micro SD. S така карта може погіршити роботу смартфона.

Звичайно, нічого страшного, якщо використовувати її лише для зберігання файлів. Але якщо застосовувати карту для розширення внутрішньої пам’яті і встановлення на неї програм, вона буде «причепом з цеглою», який гальмує систему.

Карти пам’яті не такі надійні, як вбудована пам’ять

Карти формату Micro SD абсолютно ненадійні. Відсоток відмов у дешевих карт дуже високий. А варіанти від Samsung коштують стільки, що при покупці смартфона легше відразу заплатити за більший об’єм вбудованої пам’яті.

Незалежно від ціни карти, потрібно постійно перевіряти її працездатність.

Пам’ятайте, що відмовити може будь-яка картка в будь-який момент. Ніяких попереджень не буде. Радимо не сподіватися на Micro SD і завжди робити резервні копії в «хмарі». Або на інших накопичувачах.

Інтегрована пам’ять в смартфонах набагато надійніша. Швидше вийде з ладу весь смартфон, ніж накопичувач.

Джерело: gsminfo.com.ua