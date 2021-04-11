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    Nokia презентувала «витривалий» смартфон

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    Nokia G20 - Nokia презентувала «витривалий» смартфон
    Nokia G20

    Фінський бренд обіцяє, що новий смартфон Nokia G20 може протриматися без зарядки до трьох днів

    Слідом за бюджетними смартфонами Nokia C10 і C20 фінський бренд презентував і більш презентабельні моделі – G10 і G20. Обидва смартфони отримали однакові 6,5-дюймові IPS-екрани з роздільною здатністю HD + з «крапельним» вирізом під 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

    Ще одна спільна риса апаратів – великі акумулятори ємністю 5050 міліампер-годин з підтримкою зарядки потужністю 10 Вт. Як стверджує виробник, «старша» версія – G20 – може тримати заряд до трьох днів. Чому на це нездатен «молодший» смартфон, який має таку саме батарею, - поки що загадка.

    Nokia G20 отримав:

    • 8-ядерний процесор MediaTel Helio G35 тактовою частотою 2,3 ГГц;
    • 4 Гбайт оперативної і 64 або 128 Гбайт постійної пам'яті;
    • головний сенсор камери на 48 мегапікселів;
    • додатковий сенсор на 5 мегапікселів з ширококутним об’єктивом;
    • сенсор для макрозйомки на 2 мегапікселя;
    • сенсор глибини на 2 мегапікселя
    Nokia G20
    Nokia G20

    «Молодша» Nokia G10 має:

    • процесор MediaTek Helio G25 тактовою частотою 2 ГГц;
    • 3 або 4 Гбайт оперативної пам'яті і 32 або 64 Гбайт постійної пам’яті;
    • потрійну камера з датчиками на 13, 2 і 2 мегапікселів.
    Теги: смартфон Nokia
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