Nokia презентувала «витривалий» смартфон

Фінський бренд обіцяє, що новий смартфон Nokia G20 може протриматися без зарядки до трьох днів

Слідом за бюджетними смартфонами Nokia C10 і C20 фінський бренд презентував і більш презентабельні моделі – G10 і G20. Обидва смартфони отримали однакові 6,5-дюймові IPS-екрани з роздільною здатністю HD + з «крапельним» вирізом під 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

Ще одна спільна риса апаратів – великі акумулятори ємністю 5050 міліампер-годин з підтримкою зарядки потужністю 10 Вт. Як стверджує виробник, «старша» версія – G20 – може тримати заряд до трьох днів. Чому на це нездатен «молодший» смартфон, який має таку саме батарею, - поки що загадка.

Nokia G20 отримав:

8-ядерний процесор MediaTel Helio G35 тактовою частотою 2,3 ГГц;

4 Гбайт оперативної і 64 або 128 Гбайт постійної пам'яті;

головний сенсор камери на 48 мегапікселів;

додатковий сенсор на 5 мегапікселів з ширококутним об’єктивом;

сенсор для макрозйомки на 2 мегапікселя;

сенсор глибини на 2 мегапікселя

Nokia G20

«Молодша» Nokia G10 має: