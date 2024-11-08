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Новий дизайн одягу по Bluetooth за лічені хвилини: ідея винахідників із США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Новий дизайн одягу по Bluetooth за лічені хвилини: ідея винахідників із США
фото із відкритих джерел

Щоб запрограмувати предмет, його потрібно покрити фотохромним барвником, невидимим чорнилом, яке змінює кольори

Дослідники з Лабораторії комп’ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту, Каліфорнійського університету в Берклі та Орхуського університету розробили PortaChrome – це портативна світлова система, яка дозволяє змінювати колір і текстуру різних предметів. Про це пише Interesting Engineering.

Новий дизайн одягу по Bluetooth за лічені хвилини: ідея винахідників із США фото 1

Пристрій використовує ультрафіолетові (УФ) і червоні, зелені та сині (RGB) світлодіоди, які можна прикріпити до повсякденних речей, наприклад до футболок, сорочок та навушників.

Користувач створює дизайн для того, аби змінити елемент одягу чи аксесуар та надсилає його на комп’ютер PortaChrome через Bluetooth. За хвилину на поверхні його одягу відображаються різнокольорові дані про стан здоров’я, розваги чи інший дизайн.

Новий дизайн одягу по Bluetooth за лічені хвилини: ідея винахідників із США фото 2

Щоб запрограмувати предмет, його потрібно покрити фотохромним барвником, невидимим чорнилом, яке змінює кольори.

«Після нанесення покриття люди можуть створювати та надсилати візерунки на предмет за допомогою програмного забезпечення для графічного дизайну або API команди. Коли пристрій PortaChrome підключено, його ультрафіолетові лампи активують барвник, а світлодіоди RGB регулюють кольори, гарантуючи, що кожен піксель відповідає запланованому дизайну», – йдеться у статті.

Інтегрована система може змінити кольори об’єкта в середньому менше ніж за чотири хвилини, у вісім разів швидше, ніж у попередньому проєкті команди під назвою Photo-Chromeleon. 

Нагадаємо, приватна компанія Aetherflux хоче зробити технологію космічної сонячної енергії набагато більш масштабованою і доступною, ніж інші концепції. 

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Теги: технології лампи

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