В Україні йде підготовка до впровадження нової технології швидкісного Wi-Fi

Умови застосування новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E на території України будуть аналогічні до європейських

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) підтримала впровадження в Україні новітнього стандарту Wi-Fi 6E. Про це відомство повідомляє у Facebook.

«Пропозиції щодо відкриття для нового стандарту діапазону 6 ГГц погоджено на Засіданні НКЕК та запропоновано Мінцифри внести відповідні зміни до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні», – ідеться у повідомленні.

Новий стандарт Wi-Fi 6E забезпечить:

збільшення пропускної здатності для Wi-Fi мереж (480 МГц додаткового спектра), що означає більш високу швидкість, меншу затримку та одночасну передачу набагато більших обсягів інформації для користувачів Wi-Fi;

гармонізацію використання радіочастотного спектра для радіотехнології Wi-Fi з ЄС;

постачання сучасного радіообладнання в Україну.

Умови застосування новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E на території України будуть аналогічні до європейських – на підставі загальної авторизації без присвоєння радіочастоти.

Нагадаємо, Інтернет-провайдери масово попереджають про зростання тарифів. Зокрема, це пов'язано з переходом на загальну систему оподаткування, якої уникали численні середні та дрібні компанії на цьому ринку. Деякі провайдери вже змінили вартість послуг, інші – тільки-но почали готувати до цього своїх клієнтів. «Главком» проаналізував, що відбувається з цінами на інтернет, та як на ініціативу вирівняти податкові правила на одному ринку реагують самі підприємці-оптимізатори.

До слова, наприкінці липня на «Главкомі» вийшла авторська колонка голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева «Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями». Публікація наробила чимало галасу. Політик обрушився з критикою на деяких провайдерів фіксованого інтернету, які, ховаючись за ширмою ФОПів та користуючись спрощеною системою оподаткування, завдають державі збитків. Суму цих втрат вже підрахували незалежні аналітики Growford Institute. Згідно із дослідженням, яке було оприлюднене 3 вересня, ліквідація згаданих схем оптимізації за консервативного сценарію може додаткового забезпечити 1,6 млрд грн додаткових податкових надходжень від провайдерів, а за деякими оцінками – 3 млрд грн.