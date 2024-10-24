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Учені знайшли інноваційний спосіб видобутку сонячної енергії: як він працює

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Учені знайшли інноваційний спосіб видобутку сонячної енергії: як він працює
Стартап використовуватиме космічну платформу, надану Apex
фото: Apex

Космічний корабель «кіловатного класу» випромінюватиме енергію за допомогою інфрачервоного лазера з розміром плями 10 м

Приватна компанія Aetherflux хоче зробити технологію космічної сонячної енергії набагато більш масштабованою і доступною, ніж інші концепції. Про це пише Interesting Engineering.

Стартап стверджує, що зможе зробити революцію в галузі космічної сонячної енергетики.

Раніше цього місяця Aetherflux оголосила про плани з розробки та запуску угруповання супутників, які передаватимуть сонячну енергію на Землю за допомогою інфрачервоних лазерів. Компанія планує продемонструвати свої технології в космосі до початку 2026 року. З цією метою вона розробляє інноваційний метод, який не потребуватиме великих супутникових масивів на геостаціонарній орбіті. Зазвичай методи SBSP спираються на фіксовані геостаціонарні орбіти, оскільки вони дозволяють супутнику постійно перебувати під сонячним світлом. Ці супутники використовуватимуть мікрохвильові передавачі для передавання енергії на великі ректенни на землі.

Метод дасть змогу відправити на низьку навколоземну орбіту групу невеликих супутників. Його інфрачервона лазерна технологія дасть змогу використовувати ці супутники і поступово нарощувати їхню кількість. Стартап використовуватиме космічну платформу, надану Apex. Космічний корабель «кіловатного класу» буде запущено за допомогою SpaceX Transporter у 2026 році. Опинившись на орбіті, він випромінюватиме енергію за допомогою інфрачервоного лазера з розміром плями 10 м. На відміну від традиційних SBSP, супутникам Aetherflux будуть потрібні накопичувачі енергії, щоб вони могли працювати в нічний час.

Aetherflux потребує відносно невеликого фінансування, приблизно 10 млн доларів, щоб пройти ранню демонстраційну фазу. Це не величезна сума, якщо розглядати її в контексті. Дослідження Європейського космічного агентства 2022 року показало, що технологія потребуватиме величезної кількості інфраструктури і може коштувати мільярди доларів.

Хоча SBSP має потенціал для цілодобового забезпечення електроенергією, величезні кошти, необхідні для розробки та експлуатації, поки що відлякують інвесторів.

Однак якщо перший тест Aetherflux виявиться успішним, новий модульний підхід може зробити його набагато доступнішим. Що особливо важливо, це може залучити інвесторів до підходу, який має потенціал для постачання відновлюваної енергії з космосу.

Раніше стало відомо, що сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту. Сонячна енергетика, яка вважається однією з найбільш екологічно безпечних, стала серйозним викликом для Австралії, де цей вид генерації електрики користується особливою популярністю. Проблема полягає в тому, що лише один австралійський штат заборонив утилізацію сонячних панелей на звалищах, тоді як переробка цих відходів коштує надто дорого.

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Теги: Сонце космос енергетика технології

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