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Новий iPhone 18 Pro почав втрачати колір: власники показали проблеми

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Новий iPhone 18 Pro почав втрачати колір: власники показали проблеми
Власники iPhone 18 Pro повідомляють про зміну відтінку корпусу вже за кілька тижнів використання
фото:MacRumors

Перші випадки зміни відтінку помітили вже невдовзі після появи смартфона у продажу

Власники iPhone 18 Pro Max повідомляють, що новий бордовий корпус смартфона вже через кілька тижнів використання починає втрачати насиченість. Про це розповідає «Главком» із посиланням на GSMArena.

Користувачі опублікували фотографії смартфонів у кольорі Burgundy, на яких видно, що покриття на алюмінієвому корпусі поступово світлішає. В окремих випадках зміна кольору починається біля блоку камер, а потім стає помітною на інших частинах корпусу. Деякі власники також повідомили про подібні зміни на чорних моделях iPhone 18 Pro.

Новий iPhone 18 Pro почав втрачати колір: власники показали проблеми фото 1
скриншот gsmarena.com

Користувачі помітили проблему за кілька тижнів

Власники iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max повідомляють про зміни кольору корпусу вже після кількох тижнів використання. Один із користувачів показав свій смартфон у кольорі Burgundy, на якому окремі ділянки корпусу стали помітно світлішими. Схожі випадки користувачі також зафіксували на чорних моделях iPhone 18 Pro.

Новий iPhone 18 Pro почав втрачати колір: власники показали проблеми фото 2
скриншот gsmarena.com

Поки що немає даних, наскільки поширеною є проблема. У GSMArena зазначають, що власний тестовий iPhone 18 Pro Max у Burgundy таких змін кольору не має. При цьому пристрій використовували переважно в приміщенні та намагалися менше піддавати впливу сонячного світла.

Схожа проблема вже була з попередньою моделлю

Ситуація нагадує історію з iPhone 17 Pro. Торік частина власників моделі у кольорі Cosmic Orange повідомляла, що анодований алюмінієвий корпус із часом змінював відтінок – помаранчевий міг ставати рожевим або нагадувати рожеве золото. У деяких випадках користувачі зверталися до Apple та повідомляли про заміну пристроїв.

Серед можливих причин зміни покриття називали вплив ультрафіолету та певних хімічних речовин. Водночас Apple не пояснила офіційно причину таких випадків.

Цього року Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max у чотирьох кольорах: Deep Black, Silver, Glacier Blue та новому Burgundy. Саме останній став одним із головних візуальних акцентів нової лінійки.

Наразі Apple не заявляла про масову проблему з покриттям iPhone 18 Pro. Тому окремі випадки зміни кольору не можна вважати підтвердженим виробничим дефектом.

Нагадаємо, 25 вересня в Україні стартували офіційні продажі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Попит на новинки виявився високим ще до початку продажів: «Цитрус» отримав понад 7 тис. передзамовлень, а частину першої партії смартфонів покупці забронювали заздалегідь.

Однією з найбільш затребуваних моделей став iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ у кольорі Burgundy. У деяких магазинах окремі версії смартфона вже мали статус «Очікується» або були відсутні в продажу.

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