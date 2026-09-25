Продажі iPhone 18 стартували в Україні: що з цінами та які моделі вже в дефіциті

Нові моделі iPhone 18 надійшли у продаж в Україні, а деякі вже розкупили

Перші покупці вже забирають нові смартфони Apple, а ритейлери говорять про високий попит на окремі моделі

25 вересня в Україні стартували офіційні продажі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

За повідомленням столичних пабліків, перші покупці вже отримали новинку у флагманському магазині «Цитрус» на Хрещатику в Києві. Про це розповідає «Главком».

Повідомляється, що кияни почали збиратися біля магазину ще з 07:00. У «Цитрусі» заявляють про дефіцит новинок і радять охочим заздалегідь оформлювати замовлення на наступне постачання.

Понад 7 тис. передзамовлень

Попит на нові смартфони Apple в Україні виявився високим ще до офіційного старту продажів. За словами СЕО «Цитруса» Артема Шевченка, мережа отримала понад 7 тис. передзамовлень, пише dev.ua.

У Comfy повідомили, що фактично вся перша партія смартфонів уже розподілена між покупцями, які заздалегідь оформили бронювання. Через високий попит частину замовлень покупці отримають уже з наступних поставок.

За даними ритейлерів, одним із найбільш затребуваних варіантів став iPhone 18 Pro Max у кольорі Burgundy з 256 ГБ пам'яті.

iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ у кольорі Burgundy в «Цитрусі» скриншот сайту citrus.ua

iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ у кольорі Burgundy в «Ябко» скриншот сайту jabko.ua

Представник «АСБІС-Україна» водночас зазначив, що остаточно оцінити обсяги продажів можна буде пізніше, оскільки на старті покупці можуть залишати заявки одразу у кількох продавців.

Скільки коштують нові iPhone

Якщо порівняти однакові моделі з 256 ГБ пам'яті, то iPhone 18 Pro у Comfy та «Фокстроті» коштує 77 999 грн. У «Цитрусі» ціна така сама – 77 999 грн, однак на сайті мережі смартфон має статус «Очікується».

У Сomfy iPhone 18 Pro на 256 ГБ у кольорі Burgundy коштує 77 999 грн. скриншот сайту comfy.ua

iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ у Comfy та «Цитрусі» коштує 84 999 грн. У «Цитрусі» ця версія має статус «Очікується». У «Фокстроті» iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ наразі немає в продажу.

Ціна на iPhone 18 Pro на 256 ГБ у кольорі Silver у «Фокстроті» скриншот сайту foxtrot.com.ua

Ціни на iPhone 18 Pro на 256 ГБ у «Цитрусі» скриншот сайту citrus.ua

У «Ябко» ціни на ті самі моделі вищі: iPhone 18 Pro на 256 ГБ залежно від кольору коштує від 90 799 грн до 92 099 грн, а iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ – 119 999 грн.

Ціни на iPhone 18 Pro на 256 ГБ у «Ябко» скриншот сайту jabko.ua

Таким чином, вартість однакової за обсягом пам'яті моделі може суттєво відрізнятися залежно від продавця.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що ще до офіційного старту продажів нові iPhone вже завозили в Україну. Станом на 21 вересня митне оформлення пройшли смартфони серії iPhone 18 загальною вартістю $8,9 млн, а до державного бюджету було сплачено 79,6 млн грн митних платежів. Також Держмитслужба нагадувала покупцям про можливість перевірити законність ввезення смартфона за його IMEI.