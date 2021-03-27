П’ять причин купити кнопковий мобільний телефон замість смартфона

В яких випадках вам більше підійде мобільний телефон з кнопками, аніж звичний смартфон з великим екраном

Майже 20 років тому в світі мобільних пристроїв сталася революція – розпочалася популяризація смартфонів і масова відмова від класичних кнопкових телефонів. Тоді смартфони виграли за рахунок практичності, функціональності та зручності.

Але за вікном вже 2021 рік, а кнопкові телефони ще не зникли. Ба більше: у деяких людей вони користуються попитом. І мова не лише про пенсіонерів.

Ось вам п’ять випадків, коли кнопковий телефон буде кращим вибором, аніж звичний смартфон з великим екраном.

1. Небажання бути завжди онлайн

Сучасні смартфони та додатки влаштовані таким чином, щоб ви весь час були в мережі і не пропускали нічого важливого. І багатьом починає набридати постійне життя онлайн. Щоб змінити це, можна перейти на кнопковий телефон.

2. Небажання ділитися особистою інформацією

Будь-який і додатки в ньому активно збирають ваші особисті дані – від дня вашого народження до контактів з вашої телефонної книжки. Причому найактивніше особисту інформацію збирають найпопулярніші додатки. Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

А ось з кнопковими телефонами такої проблеми немає.

3. Потрібна висока витривалість та автономність

Сучасні смартфони – це надзвичайно складні та вразливі пристрої. Вони часто ламаються, потребують складного програмного забезпечення та великої кількості енергії для роботи процесора, операційної системи та додатків.

А ось кнопкові смартфони завжди славилися своєю міцністю, враховуючи що ними можна «розбивати горіхи» і вони можуть вільно падати на підлогу, та продовжують далі працювати.

Також кнопкові мобілки потребують мінімум енергії. І можуть працювати на одній зарядці тиждень.

4. Потрібен дуже дешевий телефон

Це напевно одна з найважливіших причин популярності кнопкових телефонів. За сміхотворну суму ви отримуєте пристрій, який зможе працювати без зарядки тиждень, буде міцним та невеликим. І все це буде коштувати не більше 500-700 грн.

5. Бажання виділитися

Не треба виключати й той факт, що кнопковий мобільний телефон – це можливість виділитися. Тим більш, що останнім часом у продажу з’явилися сучасні моделі із збільшеним функціоналом та автономністю.

Активно розвитком кнопкових телефонів займаються Nokia, Philips, Fly та BQ.