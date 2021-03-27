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    П’ять причин купити кнопковий мобільний телефон замість смартфона

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    Nokia 2720 Flip - П’ять причин купити кнопковий мобільний телефон замість смартфона
    Nokia 2720 Flip

    В яких випадках вам більше підійде мобільний телефон з кнопками, аніж звичний смартфон з великим екраном

    Майже 20 років тому в світі мобільних пристроїв сталася революція – розпочалася популяризація смартфонів і масова відмова від класичних кнопкових телефонів. Тоді смартфони виграли за рахунок практичності, функціональності та зручності.

    Але за вікном вже 2021 рік, а кнопкові телефони ще не зникли. Ба більше: у деяких людей вони користуються попитом. І мова не лише про пенсіонерів.

    Ось вам п’ять випадків, коли кнопковий телефон буде кращим вибором, аніж звичний смартфон з великим екраном.

    1. Небажання бути завжди онлайн

    Сучасні смартфони та додатки влаштовані таким чином, щоб ви весь час були в мережі і не пропускали нічого важливого. І багатьом починає набридати постійне життя онлайн. Щоб змінити це, можна перейти на кнопковий телефон.

    2. Небажання ділитися особистою інформацією

    Будь-який і додатки в ньому активно збирають ваші особисті дані – від дня вашого народження до контактів з вашої телефонної книжки. Причому найактивніше особисту інформацію збирають найпопулярніші додатки. Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    А ось з кнопковими телефонами такої проблеми немає.

    3. Потрібна висока витривалість та автономність

    Сучасні смартфони – це надзвичайно складні та вразливі пристрої. Вони часто ламаються, потребують складного програмного забезпечення та великої кількості енергії для роботи процесора, операційної системи та додатків.

    А ось кнопкові смартфони завжди славилися своєю міцністю, враховуючи що ними можна «розбивати горіхи» і вони можуть вільно падати на підлогу, та продовжують далі працювати.

    Також кнопкові мобілки потребують мінімум енергії. І можуть працювати на одній зарядці тиждень.

    4. Потрібен дуже дешевий телефон

    Це напевно одна з найважливіших причин популярності кнопкових телефонів. За сміхотворну суму ви отримуєте пристрій, який зможе працювати без зарядки тиждень, буде міцним та невеликим. І все це буде коштувати не більше 500-700 грн.

    5. Бажання виділитися

    Не треба виключати й той факт, що кнопковий мобільний телефон – це можливість виділитися. Тим більш, що останнім часом у продажу з’явилися сучасні моделі із збільшеним функціоналом та автономністю.

    Активно розвитком кнопкових телефонів займаються Nokia, Philips, Fly та BQ.

    Теги: телефон смартфон
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